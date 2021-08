Karla Tarazona afirmó que el padre de sus hijos, el cantante Leonard León merece estar en la cárcel porque desde hace más de un año no cumple como corresponde con la manutención y le debe la suma de 45 mil soles de devengados.

“Hemos solicitado la liquidación de devengados, así que si no paga el monto se va a la cárcel por omisión de alimentos. El Sr. Leonard debe 45 mil soles de devengados de manutención”, expresó el abogado de Tarazona, Daniel Leiva en el programa ‘Mujeres al mando’.

Karla, tu abogado comentó que si Leonard no te paga los 45 mil soles se va a la cárcel... ¿Consideras que la prisión sería un buen escarmiento para el padre de tus hijos?

Él no teme (la cárcel), por eso sigue haciendo lo que le da la gana y vamos al Poder Judicial que le aguanta. Sí merece la cárcel porque es un hombre que no escarmienta y por más oportunidades que se le da... no cambia su forma de accionar, se ríe y se burla de la ley. Ya tuve mucha paciencia, si no das (la pensión completa), al menos no jod... pero él lo sigue haciendo así que tendrá que asumir las consecuencias, ya me cansé. Tengo fe que al juzgado que le toque (la solicitud de liquidación) acelere las cosas porque ya lleva más de un año de deuda de pensión alimenticia y se tiene que actuar rápido.

Te evidenciaste indignada e impotente en ‘Mujeres al mando’ por las declaraciones que dio Leonard...

Estoy indignada porque no entiendo como las juezas Jenny Palacios Paredes y Gisela Villodas Calderón le pueden aceptar la variación de visitas y juicio de alimentos cuando para eso se tienen que ser personas cumplidas y no deudores como él (Leonard).

¿Leonard está pidiendo reducir la pensión de alimentos?

Así es. Cada niño tiene que recibir 1500 soles, cuyo monto fue acordado en una conciliación mutua, pero él (León) ahora pide dar 250 soles por cada uno aduciendo que no tiene dinero, pero... qué raro porque está de gira por Estados Unidos y en redes sale imágenes de los ‘privaditos’ que hace. ¿Será que canta gratis? Lo único que busco es hacer cumplir los derechos de mis hijos, que no merecen las sobras ni limosnas.

Comentaste que vienes recibiendo daño psicológico por parte de Leonard en redes sociales... ¿Piensas iniciar un proceso legal?

Constantemente recibo insultos en sus redes por parte de él, así que ya evaluamos la posibilidad de demandarlo por maltrato psicológico. Es lo que debí realizar hace años, pero se acabó la condescendencia. Él me demandó por lo mismo, el juez analizó las pruebas y archivó el proceso. Ahora me toca a mí.





