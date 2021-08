La conductora Karla Tarazona aseguró que Leonard León solo busca victimizarse, tras tildarla de mentirosa y asegurar que no le deja ver a sus dos hijos.

Karla, Leonard ha dicho que mientes al señalar que él no desea estar con sus hijos...

No hablo de personas que no existen en mi vida. Díganme lo que quieran, pero mentirosa jamás y lo he demostrado (que no miente).

Por cierto, Leonard comentó que pronto saldrá la sentencia a su favor con respecto al régimen de visitas...

¿Acaso es amigo de la jueza o lo están ayudando? Nadie sabe lo que va a pasar, el juicio está en proceso, aún no sale el régimen y nada está dicho. Están evaluando las pruebas y faltan muchas cosa, pero qué raro que sepa (que la sentencia saldrá a su favor). Habrá que preguntar a la jueza.

Leonard asegura que tú le has hecho fama de mal padre... ¿Qué tendrías que decir al respecto?

Yo no (le he hecho fama de mal padre), sino sus acciones lo han puesto en evidencia. A los malos padres hay que denunciar, ya lleva más de un año que no cumple con la conciliación de alimentos, entonces, ¿Cómo se llama a esas personas? Malos padres y deudores. Lamentablemente lo que no nace, no crece.

¿Sigue sin ver a tus hijos?

Los niños lo llaman para verlos y él (Leonard) les dice que no se puede hasta que la jueza decida, pero no es así. Cuando uno realmente quiere ver a sus hijos no existe ni jueza ni nadie que lo impida. Los niños lo llaman y él siempre está ocupado.

¿Crees Leonard que se hace la víctima?

Claro. Es la clásica de estas personas, qué les queda si ya está más que demostrado de qué calaña son, pero lo que él diga no me roba el sueño. No existe en mi vida. Confío en la justicia del país y la justicia divina es la mejor. El tiempo da las mejores respuestas y a las pruebas me remito.

A Leonard le consultaron por tu esposo Rafael Fernández y señaló que no existe en su vida...

Sí existe porque Rafael da lo que él (Leonard) ni en siete vidas podría darles a esos niños. Rafael le da atención, tiempo, los atiende con todo el amor del mundo y les brinda estabilidad emocional. A diferencia de otros, Rafael sí es un caballero, un hombre con todas sus letras y con los pantalones bien puestos. Es empresario, inteligente, exitoso, de gran corazón, pero sobre todo es incapaz de levantar la mano a una mujer.





