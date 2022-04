Pese a las especulaciones de una presunta enemistad entre Karla Tarazona y Pamela Franco, luego que Christian Domínguez se ausentara a la fiesta de cumpleaños de su hijo, la presentadora de televisión aclaró que no existe ningún problema entre ellas.

En una reciente conversación con el programa “Amor y Fuego” de Willax TV, Karla Tarazona aclaró que se lleva bien con la actual pareja de Christian Domínguez, ya que nunca han tenido inconvenientes. Además, Franco tiene un gran cariño por su hijo.

“Yo siempre he tenido y tengo hasta el día de hoy una buena impresión de ella, por los comentarios de mi hijo... Si ella trata bien a mi hijo como a mis otros hijos, que ellos me lo han comentado, imagínate también con la pequeña que es hermanita de Valentino. Además, los niños no tienen la culpa. Yo y ella no hemos tenido ningún problema de nada”, aclaró.

Asimismo, Karla Tarazona explicó el motivo por el que Christian Domínguez no asistió al cumpleaños de su hijo. Según dijo, su ausencia respondió a una conversación previa entre ellos.

“Lo que pasa es que, fuera de cámaras, las personas tienen otro tipo de arreglos... Se tomó la decisión de que cada uno lo celebre en su casa, sin mala onda ni nada. Toda la situación se está llevando súper bien”, explicó Tarazona.

