Karla Tarazona desmintió que su salida de ‘Mujeres al mando’ se haya originado por unas supuestas diferencias con Karen Schwarz, quien esta semana se sumó al programa para reemplazar a Maricarmen Marín, además, la esposa de Rafael Fernández dijo que es un ‘alma libre’ en la televisión, sin embargo, afirmó que por nada del mundo aceptaría ir al programa de Gisela Valcárcel, ‘Reinas el show’, donde participan Isabel Acevedo y Vania Bludau.

Karla, no estás apareciendo en ‘Mujeres al mando’... ¿Todo bien?

No voy hace tres días porque ya acabó mi temporada.

Se rumoreó que no ibas al programa porque no te llevas con Karen... ¿Es verdad?

Nada que ver. Karen es muy buena onda, no me llevo mal con nadie. Yo fui hasta el martes al programa y Karen ya estaba ahí, así que nada que ver con lo que dicen. Ella (Schwarz) es una linda persona y siempre nos hemos llevado súper bien. Me llevo genial con todas las chicas, pero se terminó mi temporada. Ahora estoy descansando y la próxima semana estaré por ‘Panamericana Televisión’. Soy un alma libre en televisión, un día por aquí y otro por allá. No me amarro a nadie por el negocio de las proteínas que tengo con Rafael (Fernández), las llevamos por todos lados.

Por lo mismo que eres un ‘alma libre’... ¿Te veríamos de invitada o refuerzo en ‘Reinas del show’?

No existe ni la más remota posibilidad, no me interesa ir. Ando ocupada en hacer crecer mi negocio, al igual que mi esposo que está ocupado en cosas productivas.

Entonces, así te ofrezcan lo que sea... ¿No te juntarías con las exparejas de Christian Domínguez (Isabel Acevedo y Vania Bludau)?

No me interesa hablar de temas que no tienen nada que ver con mi vida actual. Yo no me presto al show de nadie pues sobre todas las cosas está mi familia primero.

Por cierto, ¿Leonard León ya te firmó el permiso para que puedas llevar a tus hijos a Disney?

No, pero estoy tranquila porque mis hijos saben por qué no viajan y todo se lo dejamos a la justicia. Mis hijos están al tanto de todo, ya están grandes y no se les miente, pero el tiempo al tiempo. (L.Gamarra)





TE PUEDE INTERESAR: