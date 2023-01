¡SE LA VERDAD! Durante ‘Préndete’, Andrés Hurtado, el popular ‘Chibolín’, echó en vivo a Karla Tarazona y afirmó que mandó a sacar a Adriana Quevedo.

“Karla no se lleva con Melissa, y si ya sacarte a una, tranquila (...) Hay que dar oportunidades, no seas tan malita” , expresó el conductor de ‘Sábado con Andrés’.

Ante ello, Karla Tarazona mostró una cara de shock, pero indicó: “Igual le quedan pocos meses (Chibolín: pero que no se de cuenta)”.

¿Karla Tarazona no quería a Adriana Quevedo en ‘Préndete’?

En su programa, Rodrigo González afirmó que fue Karla Tarazona quien le bajó el dedo a Adriana Quevedo, ya que nunca se llevó bien con ella.

“Karlita Tarazona, bájale dos revoluciones a tu ímpetu, lo que me han dicho es que a Adriana Quevedo, quien no se metía con nadie, que tenía su show, tenía su público, la tratabas mal, la ignorabas, no le hablabas”, expresó.

Por ello, según Peluchín’, fue Karla la que sabía del nuevo proyecto de TV y habría influenciado para que Adriana no sea parte de ‘Préndete’.

“Parece que la Tarazona no es una persona muy fácil de sobrellevar o hay algo que le molesta de sus compañeras. A la Paredes, está bien, pero Adriana que no tiene un perfil para que te andes metiendo con ella ni buscándole bronca ni lanzándole pullas. Te disimulaba en cámaras y te soportaba detrás de ella”, dijo.

