La conductora Karla Tarazona cumple hoy 38 años de edad y fue sorprendida por su esposo, el empresario Rafael Fernández, quien le obsequió un viaje a Cancún y le pidió casarse por religioso. “Tengo una sorpresa para el amor de mi vida. Nos vamos de vacaciones y también vamos a ver el tema para poder casarnos con la bendición de Dios. Tenemos una bendición que falta”, manifestó el empresario Rafael Fernández en el programa ‘D’ mañana’.

En tanto, Tarazona se emocionó por la sorpresa de su esposo, con quien hoy cumple cinco meses de casados. “Él (Rafael) llegó a mi vida en un momento muy especial, qué bonito y bien se siente tener un amor así de sano, además, que me de tanta tranquilidad, paz y sobre todo que se esmere por verme sonreír siempre”, sostuvo Tarazona.

Karla, ¿Esperabas la pedida que te hizo Rafael?

Me agarró desprevenida (en el programa ‘D’ mañana’). La boda (religiosa) podría ser en agosto, pero todo depende de la pandemia porque queremos hacer una fiesta y donde la gente se pueda divertir.

R: Hay que tener la bendición de Dios, sobre todo si va a llegar una nueva integrante (bebé).

¿Cómo llegas a tus 38 años de edad?

Aunque digan que una se pone más viejita cuando avanza en edad, conmigo es al contrario, estoy en la flor de mi juventud, feliz, contenta y en una etapa súper tranquila. El hecho que mi familia, mis hijos y las personas que me rodean tengan salud es el mejor regalo.

R: Mi deseo (de cumpleaños) es que sea mujercita, pero que no saque su carácter (risas).

Hoy viajas a Cancún con Rafael… ¿Es un regalo que le habías pedido?

Le dije que quería ir a Cancún porque me encanta el sol y la playa, pero a un hotel especial que tiene para hacer deportes de aventuras y él me decía que estaba lleno, sin embargo, logró conseguir el hotel. No deja de sorprenderme, qué lindo es tener un amor tan lindo y sano.

Quizá se van dos y regresan tres (embarazada)…

K: A estas alturas de mi vida y de la relación no es un tema ajeno (encargar un bebé), nos gustaría agrandar la familia y sobre todo que sea mujercita, para que sea la próxima ‘Miss Perú’.

R: Que sea lo que Dios quiera, que llegue sanita, la bebé llegará a alumbrar nuestro hogar. Por eso es que le regalé unas muñecas a Karla, para ir empezando con la decoración del cuarto.

¿Estás embarazada?

No. Al contrario, he bajado bastante de peso porque estoy entrenando y estaba con hipotiroidismo. Estoy llevando una vida más saludable, hay que prepararse para traer una niña sana.

