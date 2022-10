Karla Tarazona prefirió por tomar con humor el hecho que su todavía esposo, el empresario Rafael Fernández, la haya acusado de ‘sembrarle’ el ampay que difundió el programa ‘Magaly Teve, la firme’ y donde se le vio saliendo de un sauna en el tiempo que aún era pareja de la conductora. Asimismo, aclaró que no piensa responder ni volver a referirse del popular ‘Rey de los huevos’ porque es una persona que ‘ya no significa nada en su vida’.

Karla, ¿Qué tendrías que decir con respecto a lo que dijo Rafael?

No diré nada de una persona que ya no significa nada en mi vida, no hablaré de él y mantendré mi posición. No volveré a tocar ese tema. Estoy enfocada en trabajar y en mis hijos. Estoy más preocupada en organizar la primera comunión de Ale, que será el próximo mes, estoy a full y viendo todos los detalles.

Tus compañeros de ‘D mañana’ te estuvieron vacilando de ‘sembradora’ y tú lo tomaste con humor...

Solo me divierto con tanta especulación, que crean lo que quieran. Yo cantaré mi canción de Olga Tañón, que dice: ‘Que digan lo que quieran de mí, ¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí?, que me envidian y quieren lo malo pa’ mí, que digan lo que quieran de mí'.... así dice la canción.

Has preferido tomar los comentarios de Rafael con humor...

Así será siempre. La sonrisa por delante. Mis compañeros del programa saben la verdad, así que veamos la vida con una sonrisa.

Sin embargo, tú le advertiste a Rafael que no vuelva a mencionar a tus hijos y lo hizo... ¿Piensas actuar de otra manera? ¿Legalmente?

No hablaré nada de nadie.

Por cierto, otra de las cosas que dijo Rafael es que Christian te da ‘poquito de pensión’ y que Leonard no cumple con tus hijos...

Christian siempre ha cumplido, a pesar que pasamos por la pandemia, cumple hasta el día de hoy y jamás se ha olvidado de su hijo. De la otra persona (Leonard León), no hablo.

Magaly Medina comentó que Rafael tiene una fijación por Christian Domínguez porque siempre lo incluye en sus declaraciones. ¿Crees que Christian esté incómodo por ser mencionado nuevamente por Fernández?

No respondo por otros.

¿Esperas que Rafael se dedique a lo suyo y deje de hablar de ti o de tus hijos?

No espero nada de nadie.

Por cierto, ¿Leonard León ya vio a tus hijos?

Eso lo ve mi abogado, de ese tipo (León) no hablo.





