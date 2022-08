A pesar de atravesar días complicados por su reciente separación con su aún esposo Rafael Fernández, la conductora Karla Tarazona demuestra una vez más que es una mujer fuerte y resaltó que la vida continúa, tal es así que hoy retomará sus actividades laborales en la conducción del programa ‘D mañana’ y en la radio.

“¿Si estaré mañana (hoy) en el programa? Sí iré. La vida continúa” , expresó brevemente Tarazona a Trome, al ser consultada si hoy aparecería en la conducción de ‘D mañana’, espacio donde se ausentó el pasado viernes.

¿RAFAEL FERNÁNDEZ NO LA PASA BIEN?

En tanto, el empresario Rafael Fernández reapareció en las redes sociales y compartió una fotografía al lado de su hijo Diego, con quien habría pasado estos últimos días a raíz que anunció su separación con Karla Tarazona.

“Gracias, hijo. Me has demostrado madurez y responsabilidad. Ayer me hiciste recordar que siempre estarás para mí ”, escribió Fernández.

‘TOMATE’ BARRAZA PIDE AMISTE

En tanto, Carlos ‘Tomate’ Barraza indicó haber quedado sorprendido con la noticia de la separación de su amiga Karla Tarazona y Rafael Fernández, sin embargo, espera que solo una crisis de pareja y que puedan salvar su matrimonio.

“ He quedado en shock y sorprendido con la noticia de la separación, hasta donde sabía... ellos tenían una relación bien chévere. Espero que todo se pueda solucionar , hacen una linda pareja, sobre todo... él es un caballero, un buen tiempo, buen padre, hijo y es muy trabajador, al igual que ella. Ojalá que superen la crisis y sigan juntos. Cada pareja sabe cómo maneja sus cosas, crisis pasamos todas las parejas, pero ojalá puedan volver a estar juntos. Lo deseo de todo corazón”, precisó ‘Tomate’, quien añadió que Tarazona anhelaba encargar un hijo con el popular ‘Rey de los huevos’.

“ Me da mucha pena (la separación) porque sé que Karla quería ser mamá por cuarta vez e incluso que querían encargar la mujercita”, concluyó.