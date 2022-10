La conductora Karla Tarazona se evidenció nerviosa ante la presencia de su entrenador Marcello Thompson, quien ayer llegó al programa ‘D mañana’ para ayudarle a cumplir un reto en la cocina e incluso también bailaron una bachata. Sin embargo, la animadora indicó que solo mantiene una amistad con el musculoso hombre y que aún no piensa en rehacer su vida sentimental. “No me puse nerviosa por su presencia (de Marcello), sino porque había poco tiempo para cocinar”, expresó Tarazona.

Prepararon juntos un cebiche y hasta te dio de comer en la boquita...

Había que probar el plato pues. Marcelito es buena onda, pero es mi ‘pata’.

¿Marcello te parece un hombre atractivo?

No es feo, claro que está guapo. Estoy soltera, pero en un proceso de sanación. Ahora amo mi soltería.

¿Has notado que Marcello tiene otras intenciones contigo?

Tendrías que preguntarle a él, yo respondo por mí.

¿Te ha invitado a salir?

No. Marcello es mi entrenador, eso no tendría ni va a cambiar, pero tampoco es que me haya invitado a salir.

Por cierto, comentaste en tu programa que no era mala idea vender un costoso anillo que tienes... ¿Te referías al que te obsequió tu ex (Rafael Fernández)?

Era una broma. No existe comentarios ni hablo con respecto a mis exparejas porque no existe nadie ni nada de mi pasado.

‘COBRARÁ SU REVANCHA’.

De otro lado, Karla se pronunció sobre la salida de John Kelvin de prisión y señaló que tendría ganas de vengarse de la madre de sus hijos, Dalia Durán. “Este muchacho ha salido a cobrar su revancha porque su perfil y por la forma como mira (al salir de prisión) es como si dijera: ‘Ya regresé y prepárate porque ya llegué’. Para mí, es como una mirada de venganza”, expresó Tarazona.

Karla, ¿Crees que John se atreva hacerle daño nuevamente a Dalia?

Una persona con se perfil psicológico no cambia en un año, eso está claro para todos y sí creo que puede volver a cometer el mismo acto.





