Karla Tarazona prefirió restar importancia a la carta notarial que le mandó su aún esposo, el empresario Rafael Fernández, a raíz que la conductora deslizó que el popular ‘Rey de los huevos’ no habría pagado su parte que le correspondía para iniciar los trámites del divorcio.

LEE TAMBIÉN: Christian Domínguez ya está divorciado y puede casarse con Pamela Franco

“ De esos temas (legales), no voy a hablar porque de eso se encarga mi abogado . Yo estoy para disfrutar y vivir la vida, además, todo lo malo, cosas negativas y que no me sumaron se quedó atrás. Este año estoy recopilando los buenos amigos, las mejores compañías, personas sinceras y preocupada por mis hijos, que están sobre todas las cosas. Las demás personas que hagan lo que les dé la gana, para eso hay un buen abogado”, expresó Tarazona.

Estuviste vestida de novia en el estreno de ‘Préndete’... ¿Aún tienen la ilusión de casarte nuevamente?

Si en algún momento aparece alguien, bien, pero ahorita déjenme trabajar. Estoy dedicada a mis hijos, que son lo más importante en mi vida. Ya más adelante habrá tiempo para el amor, pero ahorita... no, gracias. Si buscas el amor es peor. Soy una mujer sola y en proceso de divorcio. ¿Si me gustaría enamorarme de alguien del espectáculo? Ya no.

Por cierto, ¿Cómo va el trámite de tu divorcio?

Ya firmaron, ya firmé, así que ojalá, Dios, quiera que se dé esa situación.

TROME | Melissa Paredes se quedó fría por Karla Tarazona

KARLA TARAZONA HABLA DEL DIVORCIO DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

De otro lado, se conoció que C hristian Domínguez ya está oficialmente divorciado y podría casarse con Pamela Franco ... ¿Qué te parece?

¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto porque todas las personas tenemos derecho en ser felices. Más bien, que me avise con anticipación porque Valentino tiene que ir bien churro (a su matrimonio con Pamela)

¿Le deseas lo mejor si llegara a casarse con Pamela?

Claro. Todas las personas tienen derecho en disfrutar de su felicidad, mi hijo Valentino es parte de la felicidad de Christian, así que, si él está bien, todo lo estará. Además, tengo una buena relación con él (Domínguez) y Pamela, así que ojalá que se casen.

De otro lado, ¿Qué te parece el ingreso de Melissa Paredes a ‘Préndete’?

Todos somos profesionales, trabajo es trabajo, qué mejor que esta oportunidad sirva para que nos conozcamos un poquito más. No seremos las mejores amigas, pero ante todo hay un respeto porque todos necesitamos trabajar y unidos haremos que el proyecto avance. Queremos proyectar a la gente que no somos las mejores amigas, pero que todo está bien.

TE PUEDE INTERESAR: