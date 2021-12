Karla Tarazona y Rafael Fernández acaban de cumplir un año de casados y reconocen que el matrimonio no es un mundo de maravillas porque cada uno tiene temperamentos distintos, sin embargo, han aprendido a lidiar con sus personalidades y sobre foto fortalecer el amor que se tienen llevando terapia de pareja.

Asimismo, revelan que más de una persona ha querido dañar su matrimonio, pero aseguran que jamás pondrían en riesgo su familia por una tentación ni perdonarían una infidelidad. Además, reconocen que son celosos, pero no al extremo de ponerse GPS ni tampoco ser tóxicos.

¿Cuál es su balance de su primer año de matrimonio?

K: Hemos aprendido mucho mutuamente, antes yo explotaba y él no. Rafael se convirtió en mi cable a tierra. No todo es perfecto en una relación, pero la mejor decisión que tomamos fue llevar terapia en pareja porque cada uno tiene sus fantasmas.

R: Karla me ha enseñado muchas cosas, como comprender y saber que tiene una persona que le va a apoyar. Antes era la dura de la película, pero ahora ya no. Fue un acierto llevar terapia porque cada uno maneja su temperamento y su forma de ser.

Se casaron a pocos meses de iniciar la relación... ¿Pensaron que lo suyo no iba a durar?

K: Yo nunca dudé.

R: Yo tampoco. Todo el mundo dudaba o me decían que cómo me iba a casar con una mujer con tres hijos. Existía un pensamiento machista, muchos veían esto como un cuento, pero demostramos que no es así sino es una historia real.

Durante este año de matrimonio… ¿Han pasado alguna crisis?

K: Ha habido sus problemitas que lo más largo ha durado tres días, pero nuestro matrimonio no ha tambaleado.

R: Las crisis habrá siempre en todo matrimonio y es bueno. Los temblores son buenos para que se acomode un poco la tierra. Las crisis enseñan a cómo afrontar los problemas.

Entonces, hubo un par de temblores en el matrimonio, pero no un terremoto como para que la relación se acabe...

K: Nuestro matrimonio está como Lima, tiene sus remezones, pero todavía no llega el crítico y esperemos que no llegue. Así como vamos, considero que no vamos a llegar a una situación crítica.

¿Han aprendido a lidiar con sus temperamentos?

K: Bastante. He aprendido a controlarme o cuando tengo un problema no me callo. Antes era la de corazón duro y cuadriculada, pero ahora lo converso. Rafael llegó a mi vida para ablandar mi corazón.

R: Ahora todos los circos me están llamando para domar fieras (risas). He aprendido a ser más tolerante, a escuchar más y no asumir a cosas que no son.

Los matrimonios siempre se ven rodeados de ‘tentaciones’, tanto el hombre como la mujer... ¿Les ha pasado?

K: Esas cosas (tentaciones) no me llaman la atención. Rafael trabaja mucho y tampoco me roba el sueño pensar que no está trabajando. Lo último que podría pasar es esa situación (infidelidad) porque tampoco me ha demostrado que es una buena persona.

R: Hay un montón de veces que me han escrito (por redes sociales) o mandado videollamadas en la noche. Karla tiene mi clave, así que veíamos lo que me escribían y nos matamos de risa. Ya aprendí a lidiar con personas que quieren aprovechar la situación.

K: Una chica le escribió: ‘Hola, me escribiste’, pero fue para hacerle pisar el palito, pero él ya está advertido. Pisa su palito y sabe que se lleva su primera plana.

Karla, ¿Cómo tomas que las chicas se le insinúen a Rafael?

En la vida hay gente buena y mala. Gente sin escrúpulos que no le importa nada, hay una chica que le encanta salir en televisión, es conocida porque ha salido con gente comprometida, pero ahí nomás. Ya todo depende de Rafael porque un niño de 15 años no es.

Entonces, ¿No pasa por su cabeza poner en riesgo su matrimonio por algo fugaz?

R: No porque te complicas la historia y la vida. No me cabe en la cabeza hacer algo.

Karla, tus exparejas te pagaron mal y te fueron infiel... ¿Te ha quedado inseguridad o eres celosa con Rafael?

R: Ahora que existe lo digital, ya no.

K: Con las cosas que me ha pasado, debería ser una traumada pero no soy así. Tengo mis cositas, de vez en cuando no está mal hacer una videollamada. Hasta que no vea algo que me demuestre lo contrario, voy a confiar en Rafael.

Se podría decir que eres celosa, pero no tóxica...

K: Me han vendido como si fuera tóxica.com

R: Yo sí me considero un hombre celoso y lo acepto.

Celosos, pero no al extremo de ponerse GPS...

K: No, porque así no vives tranquila. Ni siquiera se me ocurre ponerle GPS, he tenido amigas que sí lo han hecho, pero eso es enfermarse más. La tranquilidad no tiene precio.

¿Perdonarían una infidelidad?

K: El día que va a pasar algo, mejor que siga su camino y yo por el mío. De amor nadie se va a morir.

R: No perdonaría.

¿En qué les ha ayudado llevar terapia de pareja?

K: Emocionalmente me ha dado un montón de tranquilidad y ha hecho que tome mejores decisiones.

Rafael, se especula que tus hijos no tendrían una buena relación con Karla... ¿Es cierto?

R: Es falso. Mis hijos ya están grandes, hacen sus cosas solos y no quieren que se les estén mencionando porque no son públicos, pero la familia está tranquila y feliz.

K: En esta vida, la pública soy yo y Rafael se sumó a mi vida porque nos casamos, pero los demás no tendrían que hacerlo. Hay que respetar la intimidad de ellos.

Durante este año de matrimonio, ¿Han practicado bastante para encargar la mujercita?

K: Sí, pero paciencia, la llegada del bebé va ser como el matrimonio, o sea... será una sorpresa, pero llega porque llega.

R: Es el anhelo de ambos, pero lo único que no sé es cómo haré ahora. Karla, ¿dónde vas a dormir? Va a quedar desplazada.

El 2021 se han visto muchas separaciones de personajes públicos, ¿Les asusta que la fiebre llegue a su hogar?

K: Este año fue de ‘pura saca vuelta’ y separaciones, pero gracias a Dios que por aquí no pasó la fiebre y estamos tranquilos.

Se podría decir que son la pareja del año...

K: No somos una pareja ejemplo, pero somos una pareja que sí puede tener una buena relación y no aparenta algo que no somos. Somos perfectamente imperfectos. Aquí no hay la princesa ni príncipe azul, todos tenemos defectos y virtudes, así que tratamos de sobrellevar la situación y no caer en la tentación.

R: El matrimonio es un aprendizaje constante y nos ayuda a ser mejor a ambos. Este año que hemos estado juntos lo multiplico por 10.

¿El matrimonio religioso será en el 2022?

R: Sí.

K: Queremos hacer boda y bautizo juntos. Ahorro es progreso.





