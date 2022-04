La cantante Kate Candela reveló que puso fin a su relación sentimental de cuatro años con el coreógrafo Kervin Valdizán, sin embargo, descartó que la ruptura haya sido por una infidelidad.

Asimismo, indicó que no le ha cerrado las puertas al amor, sin embargo, resaltó que su prioridad no es rehacer su vida sentimental o conocer a alguien, sino estar enfocada en su carrera musical y en su familia.

Kate, publicaste una foto en Instagram y tus seguidores están comentando que estarías nuevamente solterita... ¿Es cierto eso?

Sí. Así es.

Toda separación es complicada, más aún porque Kervin y tú tenían una relación de años... ¿Estás tranquila?

Definitivamente y como lo dices, toda separación es complicada, pero hoy en día te puedo decir que he aprendido que la vida está llena de momentos... y ese momento complicado ya pasó.

Entonces, ¿Está descartado una posible reconciliación con Kervin?

Es en lo que menos he pensado ahora. Necesito que todos mis sentidos estén enfocados en mi proyecto pues tengo muchas metas pendientes. Por ahora, solo quiero disfrutar de mi trabajo, mi familia y amistades.

¿Desmientes que el fin de la relación haya sido por una infidelidad?

¡Ay no! Nada de eso. Y si fuese así, creo que no tendría pena en decirlo (que le fueron infiel). Sin embargo, tengo la imagen de Kervin como un caballero y excelente persona.

¿La ruptura se dio en buenos términos?

Fueron 4 años con altos y bajos, como en toda relación, pero siempre estuvimos el uno para el otro. No es que hoy hablemos con normalidad, simplemente estamos viviendo el proceso de separación y quién sabe más adelante todo sea distinto.

Para un mediano o futuro plazo... ¿Le has cerrado las puertas al amor?

Siempre he dejado que la vida me sorprenda en todo aspecto. Sin dejar de lado que soy una mujer que siempre sabe lo que quiere, necesita y se merece. Por ahora, sinceramente... no estoy interesada en conocer a alguien, tampoco estoy decepcionada del amor. En mi vida, he tenido personas extraordinarias que me han acompañado y me han brindado momentos únicos.

¿Qué novedades se viene con la música?

Sigo viendo crecer mi última canción titulada ‘Elegiste Engañarme’, cual está ocupando los primeros lugares en las radios salseras. Es un proceso, como todo en la vida, esta canción está tomando el suyo, logrando entrar cada vez a más hogares y corazones. Además, muy pronto se vendrá mi próximo tema y estoy segura que será del agrado de muchos.





