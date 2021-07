La cantante Katy Jara desmintió que esté en la ‘dulce espera’, sin embargo, añadió que tiene planificado encargar un bebé para fin de año junto a su esposo, el empresario Marvín Bancayán. “Es un rumor que siempre corre porque este último año de la pandemia mi peso me ha perjudicado tremendamente y estoy batallando por bajar de peso. No estoy embarazada. Mi esposo y yo queremos tener un bebé, pero lo hemos programado para fin de año pues como todos los peruanos estamos esperando que la situación se establezca un poco más. Yo estoy con mis nuevos emprendimientos, mi esposo con sus temas contables en Piura y todavía vamos a esperar a fin de año. Tener un hijo es algo que queremos mucho, las ganas están”, declaró la norteña.

La ilusión y ganas están, pero me imagino que estás esperando que se estabilice la situación del país, sobre todo porque el rubro musical ha sido muy golpeado por la pandemia...

Es triste. No te voy a decir que no me invaden muchos momentos de tristezas porque todos los artistas extrañamos los conciertos, extraño mucho estar en los escenarios, pero tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestros seguidores y al público de ‘Domingos de fiesta’. No hay que bajar la guardia, esperemos con fe y optimismo que esto va a pasar.

Con respecto a tu peso... ¿Estás con alguna rutina de ejercicios o comiendo saludable?

Tengo 12 KG de sobrepeso, normalmente pesaba 52 o 53, pero estoy en 65 KG. Ahora estoy comiendo sano y tomando productos naturales.

¿Cómo te va en tu matrimonio?

Estoy en un momento hermoso de mi vida con mi esposo, con quien tenemos un año y medio de casados. Estamos tranquilos, gracias a Dios seguimos creciendo y avanzando. Tenemos muchos planes, proyectos e ilusiones. Mi esposo me apoya con mis emprendimientos y lanzamientos musicales. Probablemente hagamos un concierto virtual este mes, espero hacerlo antes de ‘Fiestas patrias’ para presentar el primer lanzamiento del 2021 de mi tema ‘Promesas, solo promesas’.

Digamos que tus emprendimientos te están ayudando a sostenerte económicamente debido a que no puedes hacer eventos por la pandemia...

Así es. Estoy dedicada a mis nuevos emprendimientos, comercializando productos cosméticos de belleza, maquillaje y cremas para el cuidado del rostro, además, productos 100% naturales para el cuidado de nuestra salud y cuidado integral. De esta manera me sigo sosteniendo, los conciertos van a esperar todavía, eso lo tengo muy claro. (L.Gamarra)

