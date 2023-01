El humorista Kike Suero está contento de haber sido convocado para grabar algunas secuencias para el programa humorístico ‘JB en ATV’, además, espera que le propongan formar parte del elenco oficial.

“ Esta semana también he grabado con Jorge, así que no se pueden perder el programa de mañana (hoy) porque va a estar buenísimo . Trabajar en la comicidad es lo que me mantiene con vida porque es lo mío y mi mayor pasión. Me encanta hacer humor y qué mejor que al lado de Jorge Benavides, al igual que con mi hermano Alfredo, a quien quiero mucho”, expresó Suero.

¿Qué tal te ha tratado el elenco de ‘JB en ATV’?

A todos los conozco desde hace muchos años, Jorge es mi gran amigo, todos son grandes actores y cómicos. Tienen mucho talento y potencial actoral. Me he sentido como en familia, hay mucho compañerismo, todo el mundo se ayuda, Jorge arma el sketch, los organiza y da protagonismo a todos sus actores. Es muy profesional, deja trabajar a cada uno porque conoce el potencial de su elenco. Me gusta trabajar con Jorge porque es un tipo que permite que su artista surja y no te tapa, a pesar que es el dueño y cabeza del programa. Te deja ser y eso habla mucho de él.

¿Ya eres parte del elenco oficial?

No. He ido al programa solo como invitado, pero si me proponen ser parte del elenco estaría encantado . A quién no le gustaría trabajar con Jorge. En ‘JB en ATV’ se respira un aire de hermandad, así que estoy abierto a escuchar alguna propuesta. Será un honor y estaré encantando de la vida.

¿Después de cuánto tiempo has regresado a un espacio cómico?

De tres años, estuve alejado de la televisión por una temporada, pero ahora he vuelto. Me siento feliz porque la comicidad es mi mundo, hacer reír a la gente es mi mejor vitamina, agradezco a Dios por el don que me regaló, así que disfruto compartir mi buen sentido del humor con el público que me sigue desde hace muchos años.

RECHAZÓ PELÍCULA

Cabe mencionar que hace unos días, Kike Suero, contó que rechazó participar en una película para adultos, pues respeta a sus hijas menores y no va con su perfil de artista familiar. “Me ofrecieron 500 dólares por aparecer en una película para adultos como personaje extra, que podría ser un mozo o el que limpiaba, pero si miraba la situación (sexual) y alentaba al varón en la habitación me daban 800 dólares. También me ofrecieron dos mil dólares para ser el protagonista, pero rechacé todo”, comentó Suero.

