El humorista Kike Suero contó que ya limó asperezas con su pareja Vicky Torero, tras ser ampayado aparentemente besándose con una mujer en la ciudad de Tacna, además, reafirmó que jamás le ha sido infiel a la madre de su último hijo.

“ Ya conversé con Vicky, está más tranquila, es obvio que se molestó por las imágenes y le expliqué cómo fueron las cosas . Ella es una mujer madura y sabe que no fui infiel. Ya no estoy durmiendo en el sillón, ya todo está bien, estuvo incómoda dos días y tenía que respetar su espacio, porque si no hay respeto, no hay nada”, expresó Suero.

¿Haces un ‘mea culpa’?

Sí. Mantendré mi distancia con la gente que se me quiera acercar, pero no solo pasa con las mujeres, sino también con los hombres. Nunca le he sido infiel a Vicky, hay gente que confunde las cosas. Cometí un error (dejar que la mujer se le acerque), asumí las consecuencias, pero ya pasó.

Vicky te tendrá ahora más vigilado...

Siempre he viajado con Vicky, pero en esa oportunidad no pudimos porque el bebé estaba medio agripado y por eso se tuvo que quedar en Lima. Sin embargo, tenemos planeado un viaje, que lo haremos dentro muy poco.

¿A dónde se van?

A Europa. Estaré 20 días por allá, quiero llevarla a lugares bonitos, tal como Venecia, Paris, Roma, entre otros sitios más.

Por cierto, señalaste que vas a denunciar a Magaly Medina... ¿Te mantienes en esa posición?

Lo conversaré con mi abogado, porque una cosa es que la señora (Medina) suponga algo y otra que afirme cosas que no son. No lo he hecho de jovencito ni mucho menos de viejo. Ella me dijo que era drogadicto, ella no puede tildar a una persona de algo que no está segura y menos en un canal de señal abierta. Eso es grave.

De otro lado, la madre de tus hijas, Geraldine Quezada, dijo que no estás cumpliendo con el monto que dictaminó la jueza como pensión de alimentos...

Sí estoy cumpliendo y tengo todos los comprobantes de pago, pero no le estoy depositando de ‘porrazo’ los 2700 soles porque lamentablemente no tengo un trabajo estable ni mucho menos pertenezco a un canal. Jamás dejaría a mis hijas de lado, la persona que no cumple con la manutención de sus hijos estaría cometiendo un delito, pero es algo que jamás cometería porque amo a mis pequeñas. Nunca he estado de acuerdo con los padres que hacen hijos y los dejan regados por ahí.