A pocos días de haber regresado de su ‘luna de miel’ por Europa con su pareja Vicky Torero, el humorista Kike Suero dejó a entrever que se convertiría en padre nuevamente, pues la madre de su último hijo está con síntomas de embarazo y se hará una prueba apenas regrese de su viaje de trabajo. “Ya regresamos a Lima y ando cuidando a mi bebé porque Vicky acaba de viajar a Centro América. Fue a participar de un certamen. Estoy feliz por ella, contento de que haga realidad sus sueños, pero también un poco preocupado porque estamos en duda de un posible embarazo. Mi esposa se cuida con métodos anticonceptivos, pero hace dos días me llamó y me dijo que está con mareos. No sabe si está embarazada, así que apenas llegue a Lima saldremos de dudas o quizá solo es una falsa alarma”, expresó Suero.

¿Estaban buscando que salga embarazada?

No. Sé que sería muy pronto para que esté en la dulce espera pues tenemos un bebé de meses de nacido, pero si está embarazada... caballero nomás, tendremos que asumirlo y romperme el lomo trabajando. Siempre le he dado lo mejor a mis hijas y lo seguiré haciendo.

¿Sientes que su relación se ha fortalecido con el viaje que tuvieron?

Sí. El viaje nos ha servido para darnos cuenta de que somos el uno para el otro. Soy el hombre más feliz al lado de Vicky, hemos reiterado nuestro compromiso de amor y tenemos un hogar constituido. Vicky es una gran mujer, gran madre, me ha cambiado la vida, me apoya muchísimo y es mi mejor complemento.

¿Ya iniciaste los trámites de tu divorcio para casarte con Vicky?

En enero me sentaré a conversar con Cecilia, sé que ella tiene toda la predisposición de divorciarse, al igual que yo, así que no habrá ningún problema. Pronto estaré divorciado y podré cumplir el sueño de Vicky con respecto a casarnos. Ambos deseamos una boda sencilla, pero rodeados de toda la gente que queremos y amamos.

¿Qué planes para Navidad y Año Nuevo?

Navidad lo pasaremos en familia, pero aún no tengo nada planeado para Año Nuevo. Si me sale trabajo o algún contrato, la pasaré trabajando pues todo suma. No me puedo dar el lujo de descansar, sobre todo ahora que estamos en duda de un posible embarazo. Tenemos que ser responsables y trabajaré para darle lo mejor a mis hijas, tal como siempre lo he hecho.





TE PUEDE INTERESAR: