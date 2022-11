El humorista Kike Suero anunció que se despedirá de los escenarios, tras más de 25 años de vida artística . Además, resaltó que no ha sido fácil tomar la decisión, pero que lo hace porque piensa emprender nuevos retos y por la tranquilidad emocional de su familia.

“Me retiro de los escenarios, es una decisión bastante dolorosa para mí porque el arte es mi vida, es lo único que sé hacer, no sé hacer otra cosa más que no sea estar en el escenario con la gente. Estoy bastante triste, fue una decisión que la tomé yo, pero antes lo conversé con mi esposa y mis hijos. Estoy anteponiendo la tranquilidad emocional de mi familia y la mía también”, expresó Suero, quien ofrecerá un show de despedida este 11 de noviembre en el estadio Ricardo Palma en Carabayllo.

¿Por qué tomaste la decisión de despedirte de los escenarios?

Será un día triste, más no de fiesta.

¿Te retiras de los escenarios por un tema de salud?

No. Gracias a Dios que estoy súper bien, pero estoy priorizando la paz emocional de mi familia. Me retiraré, sin embargo, me voy agradecido de tener vida, talento y por la bendición del que la gente nunca me ha dado la espalda.

¿Tienes en mente emprender nuevos proyectos?

Sí. Se me han abierto otras posibilidades de trabajo, pero que no tiene nada que ver con lo mío. Está relacionado con el comercio, es un nuevo emprendimiento y me han dado un puesto de trabajo muy interesante.

Por cierto, ¿te irás de viaje a Europa con tu pareja Vicky?

Estaba planeado viajar en quincena de este mes, pero conversé con Vicky y le dije que lo teníamos que dejar en ‘stand by’. Yo necesito asimilar la decisión que tomé para luego poder disfrutar del viaje.

CÓMICOS AMBULANTES

En la década de los 90, los cómicos ambulantes empezaron a aparecer en la televisión. El primer programa que les abrió las puertas fue ‘Trampolín a la Fama’ del desaparecido Augusto Ferrando. En su set brillaron figuras como ‘El poeta de la calle’, ‘Cholo Cirilo’ y el recordado ‘Tripa’. Cuenta Kike Suero que también empezó a dar sus pininos y luego formó parte de la ‘Peña Ferrando’. La historia empezaba a escribirse para los artistas de la calle que también fueron llamados ‘Los reyes de la Risa’.

¿Cuándo llegaste por primera vez a la televisión?

Llegué por primera vez a la televisión en el año 92 con el recordado ‘Trampolín a la fama’ porque estaban haciendo un casting. En ese tiempo fui con ‘Lonchera’ e hicimos una fonomímica de Pimpinela que le gustó a Augusto Ferrando, pero no salimos al aire por falta de tiempo. ‘Lonchera’ era bien asado y no quiso regresar otro día, nos fuimos a trabajar al norte y nos olvidamos. En ese tiempo ‘El poeta de la calle’ y el ‘Cholo Cirilo’ eran engreídos del programa. Y ‘Tripa’ participó en el concurso y fue un éxito.

TE PUEDE INTERESAR: