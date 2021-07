La modelo venezolana Korina Rivadeneira fue la invitada del programa “América Hoy” este lunes 19 de julio, y habló sobre su relación con su esposo Mario Hart durante un segmento dedicado a los celos en las relaciones.

Según contó la modelo venezolana y actual participante de “Reinas del show”, al inicio de su relación con el capitán de los ‘combatientes’ de “Esto es guerra”, ella se sentía muy insegura e incluso llegó a revisarle el celular.

“A inicios de mi relación con él estuve un poco insegura, bueno ya sabemos porque... tenía actitudes raras con el celular y yo estaba un poco loca porque le llegué a revisar su celular y el que busca encuentra, no necesariamente algo que valga la pena, pero si una tontería y de eso me agarré porque estaba muy insegura de él”, contó.

Korina Rivadeneira confiesa que le revisaba el celular a Mario Hart

Sin embargo, reconoció que los celos no le hacían bien a su salud, por lo que procuró cambiar y confiar más en su pareja. Según reveló, si este cambio no se daba, podrían haber terminado su romance.

“Eso cambió por completo... Tuve que cambiar yo para que la situación se revierta porque estuvimos a punto de terminar nuestra relación... Cada vez me daba cuenta que me sentía mejor, me sentía súper bien”, confesó Rivadeneira.

