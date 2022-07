La modelo venezolana Korina Rivadeneira se encuentra a pocos días de dar a luz a su segundo hijo con Mario Hart; sin embargo, ya piensa a futuro y asegura que está intentando convencer al piloto que se haga la vasectomía.

En una reciente entrevista con América Espectáculos, la exchica reality aseguró que ha conversado con su pareja para que se someta a la intervención y así no tener más hijos; sin embargo, el piloto se mostró nervioso ante la declaración.

“Convenciendo a Mario para que se haga la vasectomía. Claro, es más fácil en ellos, no duele tanto, hay forma de volver atrás”, empezó diciendo la actriz y modelo venezolana al ser consultada por si ampliaría la familia.

“¿Cómo sabes que no duele tanto?”, respondió el piloto Mario Hart. “Todo lo que sea de la mujer duele mil veces más. La lactancia, las contracciones, el parto, todo”, fue la conclusión de Korina.

Por su parte, Mario Hart aseguró que está evaluando el hecho de hacerse la vasectomía, pero que todavía no lo ha decidido por el temor que siente de entrar al quirófano.

“De verdad me cuesta muchísimo el hecho de pensar en eso, sé que es una opción latente, pero pensarme entrando al quirófano para que me hagan lo que tienen que hacer me da cosa”, manifestó.

