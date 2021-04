Korina Rivadeneira, modelo venezolana afincada en el Perú y esposa de Mario Hart, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación política del país luego de conocer a los posibles candidatos que irán a segunda vuelta en las Elecciones Generales 2021.

A través de sus stories de Instagram, la exintegrante de realities como “Esto es guerra” y “Combate” se manifestó preocupada y compartió una reflexión sobre lo que sucedió en Venezuela, país que el chavismo y el madurismo han llevado a la ruina económica y social.

“Este país está lleno de gente hermosa que adoro, es el país que más alegrías me trajo, no quiero verlo mal, no quiero verlos pasar por lo mismo que nosotros los venezolanos vivimos. Me asusta escuchar el discurso de algunos candidatos que tienen el mismo plan de gobierno que tuvo el tipo que destrozó mi país”, escribió en su primera story. La alusión era a Pedro Castillo.

Estas son las publicaciones que hizo Korina Rivadeneira en su Instagram. (Foto: Captura de IG)

“Chávez obligaba a los trabajadores de las empresas a votar, a marchar y a apoyarlo bajo amenazas, a otros los compraba con miserias… y así lograba votos… y así lograba “grandes marchas” ¡tengan cuidado! No lo permitan, no se dejen comprar por nada, no cometan el error más grande de sus vidas”, añadió en un segundo post.

Estas son las publicaciones que hizo Korina Rivadeneira en su Instagram. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, la modelo venezolana Korina Rivadeneira radica en Perú tras casarse con el piloto Mario Hart, con quien tuvo una hija llamada Lara.

