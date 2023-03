La actriz Kukuli Morante celebra que Úrsula Boza y Christopher Gianotti hayan retomado su relación tras estar separados durante casi dos años a raíz de una infidelidad del actor.

“Estoy feliz por los dos, Úrsula es una mujer increíble, la amo, a pesar que nuestros personajes se odiaban en la serie (‘Al fondo hay sitio’). En la vida real nos amamos y la quiero un montón, así que me alegra que hayan regresado y lo mejor para ambos”, sostuvo Kukuli.

¿Celebras el amor?

Siempre lo he celebrado, acompañado de la paz y armonía. Creo que los dos han ido aprendiendo, que el programa virtual que tiene ha sido una buena catarsis y que les ha ayudado muchísimo, porque ahí se dan cuenta que es importante la comunicación, que es una de las patitas de las sillas que falta en muchas relaciones, así que estoy encantada que hayan regresado. Lo celebro.

¿Tú perdonarías una infidelidad?

Me ha pasado que he perdonado infidelidades y he dado segundas oportunidades en algún momento de mi vida. He pasado por muchas relaciones en mi vida, tengo 42 años, pero ya no lo haría (perdonar).

Por cierto, ¿Te gustaría que tu personaje de ‘La Gladys’ regrese a ‘Al fondo hay sitio’?

Si me llaman, encantada. Hasta el momento, no he recibido ninguna propuesta, pero tengo que organizar mis horarios porque estoy con varias cosas. Definitivamente, ‘Al fondo hay sitio’ es mi familia esté o no esté ahí. Es imposible que deje se sentir esa empatía, cariño y afinidad con ellos. Ya son mi familia y no es necesario regresar para no sentirme parte de ellos.

Por cierto, este jueves 9 de marzo es el estreno nacional de ‘Reinas sin corona’ y tienes un personaje dentro de la película… ¿Cuáles son tus expectativas?

Estamos emocionados y con mucha esperanza que no solo guste la película, sino que se dé el concepto de concientizar y se pueda lograr un cambio en la legislación. Muchas de las personas que vean la película se van a identificar con mi personaje.

‘Reinas sin corona’ mostrará la cruda realidad que vive el mundo con respecto a la violencia a la mujer… ¿Has pasado por eso en algún momento de tu vida?

De niña he sufrido de bullying y después he sido víctima de acoso, pero me he sabido alejar a tiempo. Me pasó cuando era adolescente, fue alguien del medio artístico, un ‘pata’ que se hacía pasar por director y productor, pero tenía problemas mentales.

¿Qué otros proyectos se vienen en tu carrera?

Desde noviembre del año pasado he lanzado mi marca ‘Soy imparable’, que va más allá de presentar una ropa, queremos que el nombre sea un decreto para que nada nos pare.





