Esta noche es el estreno del nuevo programa de Gisela Valcárcel, ‘La Gran Estrella’, en el que 12 participantes mostrarán todo su talento y competirán entre sí para convertirse en un artista de talla internacional. Sin embargo, una polémica en torno a una de las competidoras surgió hace pocos días, cuando dio positivo a Covid-19.

Se trata de Karla Zapata, una joven profesora de educación inicial de 25 años natural de Paita, en Piura, que dejó su trabajo en un colegio para buscar el sueño de ser cantante de la mano de Gisela Valcárcel. El pasado miércoles, en América Hoy, Ethel Pozo informó que su madre de comunicó con su producción para revelar que la maestra se contagió de coronavirus.

“Ayer, a puertas de entrar a la Academia, al Centro de Altos Estudios, dio positivo”, comentó con pesar la novia de Julian Alexander. “El contrato de ‘La gran estrella’ dice que si tienes Covid-19, quedas automáticamente eliminado”, agregó Brunella Horna.

Karla Zapata es una de las participantes de La Gran Estrella

Por su parte, Janet Barboza resaltó que Karla Zapata tiene un gran talento e inclusive aseguró que Sergio George y los demás jurados de ‘La Gran Estrella’ quedaron impactados con su voz al escucharla en las postulaciones.

En América Hoy, pasaron imágenes de la joven profesora, quien se quebró en llanto al enterarse que quedaría descalificada de la competencia. “He dejado tanto para no estar en el programa, no me cabe la posibilidad porque es algo que yo quería, estar en este concurso, demostrar lo que soy, el talento que tengo, es mi sueño de toda la vida”, dijo entre lágrimas.

Karla Zapata dejó su trabajo en un colegio de Piura para participar en ‘La gran estrella’, sin embargo, se contagio de coronavirus, lo que la dejaría fuera del reality de Gisela Valcárcel.

¿KARLA ZAPATA SERÁ LA PRIMERA SENTENCIADA DE LA GRAN ESTRELLA?

Hace unos días, Gisela Valcárcel se pronunció sobre el caso de Karla Zapata y aseguró que mantuvo una conversación con la producción de La Gran Estrella, ya que según el contrato, la joven quedaría eliminada del programa tras dar positivo a coronavirus.

Según la ‘Señito’, la primera opción que barajaron fue que la joven maestra vaya a sentencia, aunque luego se cuestionaron puesto que ni siquiera se ha presentado ni participado en el programa. “Decíamos con la producción, ‘¿qué hacemos?’ Y lo primero que se nos ocurrió es que vaya a sentencia, pero, ¿cómo puede ir a sentencia alguien que ni siquiera participó?... El contrato dice que queda eliminada, pero también dice que da la opción de que la producción decida”, acotó la rubia.

Por su parte Ethel Pozo, en su programa del pasado miércoles, se mostró esperanzada por el destino de Karla Zapata y manifestó que quizá para este sábado la profesora pueda dar negativo a coronavirus, pues puede que se haya contagiado la semana pasada.

