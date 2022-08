Durante la emisión de La gran estrella, Manuel Aumaitre, uno de los sentenciados de la tercera gala, dijo abiertamente que, no aceptada la crítica del productor internacional, Sergio George.

En la segunda gala Sergio George le dijo al participante que no abusara del vibrato en las canciones, pero detrás de cámaras Manuel no dudó en expresar su opinión. “El vibrato no es algo que envejece a las canciones”.

Pero todo no quedó ahí, durante el programa, el concursante volvió a defender su punto de vista, la reacción del maestro no se hizo esperar. “ Bueno es una opinión (…) Yo no quiero ni mirarlo” , dijo Gisela Valcárcel.

participante se enfrenta a sergio george y este responde

Sergio George responde a sentenciado en La gran estrella

Antes de escuchar la respuesta de Sergio George, Gisela animó a Manuel a mostrar su talento, ya que él es cantante de ópera. “Quédate en opera entonces”, dijo el productor musical.

“El vibrato en música popular es antiguo, el vibrato rápido como lo hiciste la semana pasada (…) Es un negocio de tendencias”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR

Bayly y su sentida columna tras muerte de Diego Bertie: “Yo habría hecho cualquier cosa por salvarle la vida”

La ‘Pantera’ Zegarra reapareció en ‘Esto es Bacán’ tras cuatro años fuera de los realities: “Me sentí como en casa”

Rossana lanza tremenda cachetada a Zumba porque le ‘robó un beso’: “Me pasé, me duele la mano”