¡SORPRESAS! Susan Ochoa fue presentada como una de las tutoras de La Gran Estrella; sin embargo, su presencia en el nuevo reality de Gisela Valcárcel se da luego de protagonizar una tremenda polémica con la popular ‘señito’ años atrás.

“Hoy estoy feliz de tenerla de vuelta, porque hay algo que nos une ‘la pasión por la música’, pero hay algo más, que lo dije aquí en el 2019, siento absoluta admiración por su carrera y por ella porque es una peruana que ha luchado mucho por su carrera. Estoy feliz de darle la bienvenida”, dijo Gisela Valcárcel.

La conductora pidió aplausos para Susan Ochoa, quien apareció con un vestido blanco y cantando. “Muy buenas noches (...) ¿Cómo estas Gisela?”, dijo la cantante.

“Feliz de poder recibirte, feliz de poderte pedir que me des la mano y feliz que como peruanas unirnos por la música (...) Separadas somos nada, unidas somos una gran fuerza”, respondió Gisela Valcárcel.

Susan Ochoa en La Gran Estrella

Susan Ochoa y la polémica que protagonizó con Gisela Valcárcel

En el 2019, Susan Ochoa era una de las participantes de El artista del año y durante una de las galas, protagonizó un tenso momento con Gisela Valcárcel, luego de que perdió ante Daniela Darcourt. La conductora de TV le pidió a la cantante aplaudir a sus rivales.

“Daniela Darcourt es una gran estrella, conozco a su familia, la conozco a ella, sé lo que está luchando por abrirse un espacio en el extranjero y creo que todos, tú, yo y todos debimos aplaudirla”, dijo la popular ‘señito’.

Pero, el momento más incomodo fue cuando Gisela mencionó las dos gaviotas de plata que ganó Susan Ochoa en el Festival de Viña del Mar. “No importa quien salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos gaviotas de plata, todos debemos alegrarnos (por el otro concursante)”, expresó Gisela Valcárcel ante una nerviosa y llorosa Susan.

Luego de la gala, Susan Ochoa renunció a El artista del año a través de un video de redes sociales y afirmó que se sintió “humillada” por Gisela Valcárcel.

“Doy un paso al costado en el programa ‘El Artista del Año’. El motivo es porque me sentí muy mal, me he sentido humillada. Sentí que mi trabajo de tantos años no valía nada. Sin embargo, para mí tiene un valor muy grande porque se lo he dedicado a todos ustedes. Me ha costado sacrificio. Las gaviotas que logré no fue por un escándalo o porque hablé mal de alguien”, precisó.

No obstante, Gisela Valcárcel le respondió a Susan Ochoa por su renuncia a El artista del año. La diva de la TV afirmó que no entendió qué fue lo que la hizo sentir incomoda. “Los que me conocen saben que cuando me equivoco, pido perdón, pero también sé defender la verdad y cuando no entiendo algo. Susan mis compañeros de producción y yo te hemos esperado siempre con los brazos abiertos”, escribió en Instagram.

Finalmente, le pidió a Susan Ochoa que recuerde “cómo fue a ensayar”. “Tú sabes cómo fuiste a ensayar la semana pasada... tú lo sabes. ¿Por qué ahora esto? No lo entiendo, pero bueno, es importante que tú te sientas bien”, finalizó.

