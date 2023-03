¡LA CUADRA! En América Hoy, Janet Barboza criticó a ‘La Uchulú' luego que cambió de versión sobre el tocamiento indebido que dijo que sufrió en ‘El reventonazo de la Chola’. La conductora afirmó que este tipo de revelaciones no se pueden minimizar.

“Cuando ‘La Uchulú' sale en esta primera versión y dice que le dieron una palmada que le dolió hasta el alma, está evidentemente denunciando que ha sido víctima de un tocamiento indebido (...) Ahora está tratando de disfrazar lo que pasó o me hace pensar que por ganar más seguidores quizá exageró”, manifestó.

Caso de 'La Uchulú' en AH

Además, Janet Barboza remarcó que la palabra de una persona pierde credibilidad cuando se trata de este tipo de actos.

“No puedes hacer una denuncia de un tocamiento indebido y luego camuflar esto (...) ¿Qué va pasar? que la próxima vez, que le pase algo parecido, nadie le va creer”, enfatizó.

¿Qué dijo ‘La Uchulú' sobre incidente en El reventonazo de la Chola?

En la víspera, ‘La Uchulú' minimizó la denuncia que realizó en una transmisión en vivo. “Grabaron un en vivo que no tenía nada que ver con el tema, los titulares que han puesto no tienen nada que ver con lo que yo estaba contando”, dijo.

“La verdad no ha sido con mala intención. Simplemente ha sido para interactuar, para reirme, porque me estaba riendo en el en vivo contando historias de mi vida que me pasaron en algún momento”, refirió.

