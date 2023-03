¡LE PIDE QUE ACLARE! Ernesto Pimentel realizó un en vivo y se contactó con ‘La Uchulú' para pedirle que aclare el tema de tocamientos indebidos que dijo que sufrió en ‘El reventonazo de la Chola’. El conductor de TV remarcó que en su equipo son muy cuidadosos con este tipo de casos.

“Por favor primero quiero que me aclares qué ha pasado (...) Tu sabes que toda la vida te hemos cuidado, pero hay temas mayores que tenemos que tratar con respeto y delicadeza”, empezó diciendo.

Además, Ernesto Pimentel le preguntó directamente cómo había sido su experiencia en el programa. “Yo siempre he sido muy respetuoso de mis decisiones y te hemos acompañado en todo”, agregó.

La Uchulú lamento que personas malintencionadas hayan grabado parte de su en vivo para solo destacar la historia que contó sobre un palmazo que recibió en el programa de Ernesto Pimentel.

Ernesto Pimentel cuadra a ‘La Uchulú' por decir que estaba bromeando

Durante la conversación, ‘La Uchulú' afirmó que “solo estaba bromeando” y que se sacaron de contexto sus declaraciones porque ella se “estaba riendo” durante su transmisión, esto provocó que Ernesto Pimentel le remarque que con esas cosas no se puede bromear.

“O sea e l tema del acoso no es una broma, no se puede permitir con nadie contra nadie . Una cosa es una broma de mal gusto y otra cosa es lo que has dicho”, le dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Youtuber peruano IOA: Quién es el influencer que recreó concierto de Rosalía en Parque de la Exposición

Tony Rosado explota tras ser consultado por revelación de ‘Uchulú’: “Esos mari... de mier...”

Alfredo Benavides ‘renuncia’ y le reclama a JB por vestirlo de mujer: “Me traes para ponerme peluca”