“La Uchulú”, cuyo nombre real es Esaú Reátegui, llegó a la última gala “El Artista del año” y habló sobre lo que haría en caso de convertirse en el ganador del reality.

El popular personaje aseguró que le está poniendo muchas ganas para lograr un buen número y así poder alzar la copa.

“No hay nervios, hay mucha adrenalina, quiero dar lo mejor, voy con mucha energía. Ernesto Pimentel me está dando muchos consejos y este sábado voy a sorprender, me verán como nunca me han visto”, señaló a América Hoy.

Del mismo modo, “La Uchulú” contó lo que significaría ganar el reality. “Sueño con levantar la copa y, de lograrlo, será un premio para mí, para toda mi familia y para mis seguidores”, acotó.

“Quisiera poner un negocio en mi casita y, también, terminar de construir la casa de mi mamita”, reveló sobre qué haría con los 30 mil soles de premio.

Sobre la experiencia en el programa, “La Uchulú” comentó que se siente feliz de haber llegado a la final. “El Artista del año fue una oportunidad grande para crecer como artista, he mejorado mucho en el canto y en el baile”, agregó.

Cabe señalar que Reátegui está en la final junto a Pamela Franco, Laurita Pacheco, Chikiplum, Josimar y Anahí de Cárdenas.

