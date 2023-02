Es una serie infantil que jamás pasará de moda. “El Chavo del 8″ dejó de producirse hace décadas, e incluso su emisión en diversas partes de Latinoamérica está restringida por problemas legales con los derechos entre Televisa y los herederos de Roberto Gómez Bolaños pero eso no es impedimento para sus fans en redes sigan riéndose de las anécdotas que dejó este gran programa.

El espacio televisivo que contaba las historias del Chavo, Quico y cía. en la vencidad ha generado tal cantidad de adeptos que en diversas redes sociales hay cuentas dedicadas exclusivamente a compartir material de dicho programa.

Así, una cuenta de Twitter, de nombre “El Profesor Jirafales”, publicó hace poco un video de una escena en la que el Chavo (Roberto Gómez Bolaños) y Don Barriga (Édgar Viva) interáctuan, aunque el sketch tuvo una particularidad.

LA VEZ QUE EL “CHAVO DEL 8″ LE PEGÓ DE VERDAD A “DON BARRIGA”

En el clip que se viralizó en Twitter se ve una escena en donde el Chavo, en su intento de querer pegarle a Quico termina metiéndole una cachetada al señor Barriga, quien salía de casa de doña Florinda luego de cobrarle la renta.

“#MemorableEscena Édgar Vivar intentando aguantarse la risa y mantenerse dentro del personaje tras un cachetazo y la frase de La Chilindrina”, tuiteó la cuenta antes mencionada.

Rápidamente el video se hizo tendencia y llegó hasta ojos del propio Édgar Vivar, quien también se pronunció e hizo una aclaración.

“Jejeje …Al chavo se le pasó la mano y el golpe en mi cara FUE REAL!”, tuitó el histrión que en la actualidad tiene 74 años.

Jejeje …Al chavo se le pasó la mano y el golpe en mi cara FUÉ REAL! https://t.co/BXUxEjWbGj — Edgar Vivar (@varedg) February 26, 2023

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS A LA REVELACIÓN DE ÉDGAR VIVAR SOBRE SU ESCENA EN “EL CHAVO DEL 8″

“Todos eran lo máximo, todavía sigo gozando, viendo los videos.. Fueron y son únicos, irremplazables”, “Que buenas épocas… definitivamente de los mejores ‘shows’ que he visto. Cada vez que lo vuelvo a ver, da nostalgia”, “Actorazos yo me hubiera reído en cada escena, son mis ídolos y hasta de mis hijos que no llegan a los 10 años”, fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar a Édgar Vivar.