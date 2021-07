“La Voz Perú” sigue en marcha en su etapa de batallas entre miembros de un mismo equipo. Esta vez, la polémica estuvo en el enfrentamiento entre Luis Román y Jonathan Sanes, quienes interpretaron “No te contaron mal”, pero olvidaron la letra de la canción, dejando a los miembros del jurado muy incómodos.

Y es que, en medio de su presentación, un largo silencio se hizo presente para sorpresa de todos en el estudio. Tras finalizar el tema, Eva Ayllón tomó la palabra y aseguró que no entendió bien lo que cantaron.

Por su parte, Mike Bahía fue más directo e hizo una crítica más ácida para los concursantes del equipo de Daniela Darcourt. Según dijo, ninguno de los dos debería continuar en competencia.

“Yo voy a ser demasiado sincero porque me parece más importante la función que estoy cumpliendo aquí como persona que como cantante. Tal vez son los nervios, los deseos de conseguir las metas que uno tiene, pero a mí no me gustó esta batalla. Hoy para mí ninguno debería pasar, deberían aprender de esta situación y no competir con el otro”, manifestó el colombiano.

Guillermo Dávila y Tito Nieves también se sumaron a la crítica hasta que Daniela Darcourt tomó la palabra para dejar en claro que, para ella, tampoco debería quedarse ninguno de los dos. Finalmente, se decidió por Jonathan Sanes.

Ante las críticas, el mismo Sanes reconoció que su compañero de batalla tuvo problemas y aseguró que quiso ayudarlo durante la pausa en su interpretación. “Me siento muy extraño, siento que cuando él (Jonathan) olvidó su letra traté de ayudar en esa parte, pero me siento mal de lo que dicen (críticas del jurado)”, precisó.

