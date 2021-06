Luego que se encendiera la polémica entre Guillermo Dávila y el joven intérprete Vasco Madueño, el productor Ricardo Morán apareció en sus redes sociales para aclarar que no es el responsable de haber contratado al cantante venezolano como entrenador de “La Voz Perú”.

Según explicó el recordado jurado de “Yo Soy Perú”, a través de sus stories en Instagram, él se encuentra alejado de la televisión desde hace más de ocho meses. Además, aprovechó para aclarar algunas dudas sobre su familia, su salud y Guillermo Dávila.

Uno de sus seguidores en Instagram le preguntó a Ricardo Morán sobre la situación del cantante venezolano, ya que considera que “no reconocer a su hijo es grave”. El productor explicó que él no está involucrado en la contratación del entrenador de “La Voz Perú”.

“Pregúntaselo a él (Guillermo Dávila)… yo no lo conozco, yo nunca he hablado con él, yo no estoy trabajando, estoy tomando una licencia de mi empresa de más de ocho meses. No trabajo en Latina, no trabajo en Rayo en la Botella, no sé”, explicó Morán.

“‘Yo Soy’, ‘La Voz’’, ‘Yo Soy Kids’, son producciones que realizan Rayo en la Botella, la productora de la que soy socio y de la que estoy de licencia y no tengo nada que ver, no he pisado la oficina desde diciembre para Latina, canal que comisiona estas producciones y que pone a los talentos y jurados”, agregó.

Tras su repentina salida de “Yo Soy Perú” durante su última temporada, el exjurado del programa aclaró que no tiene pensado regresar a la TV en el corto plazo. Además, dijo que se vienen nuevos programas.

“La verdad... Por el momento, no. La temporada de ‘Yo Soy’ que hay ahora ya está armada, luego viene ‘La Voz’, ‘La Voz Kids’, ‘La Voz Senior’ y ahí se acaba el año. Entonces, te puedo decir con certeza que este año no. Tal vez después”, señaló el productor.

