POR: Estefany Valladares

Destacó con el querido personaje de ‘La Innombrable’ en la serie ‘Mil oficios’, y hoy interpreta a la malvada Patricia Ferreira en ‘Luz de Luna 2′. Laly Goyzueta es actriz, pero una de sus pasiones es hacer pilates y yoga. Dice que su peor defecto es ser desorganizada, y se considera una mamá comprensiva, pero no apaña irresponsabilidades.

Laly, ¿cuál es el secreto para llegar a los 17 años de matrimonio?

Creo que entre nosotros lo que más importa es el respeto y aceptarnos tal cual somos.

¿Siempre quisiste ser mamá?

¡Siempre! Desde niña soñaba con tener una familia y un hijo hombre. La vida me lo regaló y ya tiene 16 años.

¿Cuál es el hobby que siempre practicas y casi nadie conoce?

No sé si saben, pero soy instructora de pilates. Me gusta estar en forma y tener mi espacio.

¿Qué rutina de belleza sigues?

No hago nada extraordinario, en realidad. Pero lo que jamás dejo de hacer es aplicarme bloqueador y humectante sea invierno o verano. Ah, y nunca duermo con maquillaje.

¿Eres una mujer de verano o invierno?

¡Mil veces el verano! Amo ver el sol, ver el cielo despejado. Odio el cielo de Lima gris panza de burro, ja, ja, ja. El sol me da energía, alegría, me pone de buen humor.

¿Dulce o salado?

¡Dulce por siempre! Me encantan los chocolates, pero también estar saludable. Cuando quiero darme mis gustitos saboreo los postres que hago en mi emprendimiento MufFit. Mi favorito es el de chocobanana, que no tiene azúcar ni grasas. Me lo como sin culpa y soy feliz.

¿Cuál es tu peor defecto?

Creo que soy muy desorganizada. Me aloco y me gana la intensidad o la emoción. Me gustaría tener la cabeza más fría y no ser tan ansiosa.

¿Y tu mejor virtud?

Hago las cosas con el corazón. Siempre trato de dar lo mejor de mí y lo hago con responsabilidad.

¿Extrañabas estar en televisión?

¡Ay, no sabes cuánto! Estar dos años alejada de la tele significó muchísimo para mí. Me hacía falta la adrenalina de grabar. Y ahora haciendo de Patricia en ‘Luz de Luna 2′ estoy más que feliz.

¿Te gusta hacer el personaje de villana?

¡Me encanta! Sobre todo porque me permite hacer las maldades que en la vida real no puedo hacer, ja, ja, ja. Uno se divierte más siendo malvada.

¿Eres una mamá alcahueta o estricta?

Creo que soy intermedio. Trato de ser lo más empática posible y ponerme en su lugar.

¿Cómo se dividen los roles con Mariano (esposo)?

No tenemos roles asignados. Siempre contamos el uno con el otro para cualquier situación. Si tienes que hacer algo que no te gusta, se hace nomás, caballero.

TE PUEDE INTERESAR

Mamá de Melissa Paredes tras pronunciamiento del Ministerio de la Mujer: “Gracias por escucharnos”

Rodrigo se quiebra EN VIVO tras ver video de menor donde acusa al ‘Gato’: “Melissa no miente”

Ana Jara asegura que Melissa y el ‘Gato’ perderían patria potestad de su hija: “Le han fregado la vida”