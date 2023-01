El actor Laszlo Kovacs manifestó que le gustaría encargar un bebé con su esposa, Mili Asalde, con quien se casó en julio del año pasado.

“ La cigüeña está rondando, pero vamos con calma . Un bebé es el más claro ejemplo de cómo uno ve el futuro con optimismo, a veces uno cree que las cosas están mal en el mundo y que por eso no se debería traer un bebé, pero siempre será bienvenido una nueva vida. Será lo que Dios quiera, no es algo que nos desespere o nos quite el sueño. Estamos tranquilos, felices y asentándonos con nuestro matrimonio. Aún tenemos una luna de miel pendiente, pero quién sabe y en la luna de miel se dé (que salga embarazada su esposa)”, precisó el actor.

¿A dónde se irán de luna de miel?

Queremos visitar a mi familia en Hungría, tenemos amistades en España, así que planeamos viajar para fines de marzo. Nos daremos una escapadita y también viajaremos al norte para visitar a la familia de mi esposa.

¿Hay algún secreto para el éxito del matrimonio?

Siento que es importante tener muy en claro lo que uno quiere, vivir un día a la vez y sin mucha expectativa de lo que pueda pasar más adelante. Cualquier cosa que suceda o pequeños inconvenientes, lo solucionamos con mucha comunicación y respeto, que son la base de nuestro matrimonio. Nos llevamos muy bien, nos entendemos y somos muy felices.

¿Qué te dejó el 2022?

El 2022 ha sido un súper año y tengo mucha esperanza para lo que se viene. Tengo positivad a prueba de todo, sé que las cosas en nuestro país son bastante inciertas, pero confío que todo saldrá bien. Tengo optimismo a prueba de balas. Sé que la situación del país mejorará.

¿Cuál es tu mayor deseo para este nuevo año?

Con respecto a lo profesional, me encantaría que la serie se siga asentando, que regresen más personajes que no pudieron estar en la última temporada porque siento que la gente los extraña. Sería lindo que vuelvan varios actores que todavía no nos acompañan. En ‘Al fondo hay sitio’ somos como una familia y siento que eso se ve reflejado en pantallas. No es fácil que una serie tenga tantos años de vigencia y eso se lo debemos al público. Mi total gratitud, cariño y respeto para toda la gente que nos sigue desde hace muchos años.

