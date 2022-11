Latina, canal de señal abierta con los derechos del Mundial Qatar 2022, no transmitió el partido de Uruguay vs. Corea del Sur. En redes sociales, varios usuarios expresaron su malestar porque el canal de la Copa no emita los encuentros de la fase de grupos.

Esta semana, el canal 2 también fue blanco de ataques porque tampoco se emitió el Argentina vs. Arabia Saudita, el cual tuvo un sorprendente resultado, ya que la selección de Lionel Messi cayó ante Arabia Saudita.

Del mismo modo, ahora, se lanzaron varios mensajes contra Latina Televisión por no transmitir el partido de Uruguay vs. Corea del Sur.

“Alguien tiene link confiable para ver el Corea vs. Uruguay, es que Latina nos vio la cara de payados”; “Por las puras el canal del Mundial...no nos hacen ver todos los partidos completos”; “Para qué agarrar los derechos de transmisión si no van a trasmitir NADA”, son algunos comentarios.

MUNDIAL QATAR 2022: LATINA SE PRONUNCIA ANTE CRÍTICAS

Latina Televisión compartió una imagen donde informaron que solo transmitirán 32 de los 64 partidos EN VIVO, mientras que los 32 que faltan podrán verse en diferido a través de la APP de Latina .

