La conductora y psicóloga de profesión, Laura Borlini lamenta la actitud del salsero Josimar Fidel, quien estaría rehaciendo su vida sentimental pues desde hace unos días se está luciendo con una rubia por Estados Unidos, a pesar que su expareja María Fe Saldaña está embarazada.

“Hay hombres que creen que traer hijos al mundo es un deporte o un hobby pues lo hacen sin la más mínima responsabilidad. Josimar ha demostrado que viene ruptura tras ruptura. Todos podemos fallar en una relación, eso no tiene nada de malo porque son cosas que pasan, pero uno tiene que ser maduro, responsable y respetuoso sobre todo si con esa persona (María Fe) vas a tener un hijo”, declaró la conductora de ‘Tu tesoro más grande, tu salud’ que se emite los domingos a las 10 de la mañana por ‘Panamericana Televisión’ y por ‘Radio Unión’ de lunes a sábado a las 7 de la mañana.

El programa ‘Magaly Teve, la firme’ difundió imágenes de Josimar con una rubia e incluso él mismo se graba y lo comparte en las redes sociales... ¿Crees que está bien lo que hace?

Pienso que si Josimar terminó la relación con (Saldaña), ellos sabrán por qué, es su rollo, pero él sabe que su expareja está embarazada, así que debería ser más caballero, respetuoso y por lo menos mantener un perfil bajo durante todo el embarazo y los primeros meses del bebé. Sabemos lo difícil que es pasar un embarazo sola, sin el apoyo de tu pareja, escuchando o viendo noticias de que él (Josimar) ya está con otra. Además, cuando el bebé nazca, se vienen muchas cosas, darle de lactar, la depresión post parto, etc. En toda esa etapa, la mujer necesita apoya de una pareja, no significa que no lo podamos hacer sola, pero está bueno que tu pareja te acompañe, así que lo más adecuado y lo que debería hacer es respetar a ese bebé y expareja que alguna vez amó. Si ya terminó y está haciendo su vida, que lo haga, pero perfil bajo. No necesita salir en redes sociales con una rubia o con otra, eso me parece una falta de respeto. Ya es hora que demuestre un poquito de madurez.

¿Consideras que necesita ayuda profesional?

Creo que todos necesitamos un psicólogo porque es un profesional que no está involucrado emocionalmente contigo y ha estudiado para poder acompañarte en el proceso de darte cuenta de que quieres cambiar, pero para poder cambiar la persona tiene que tomar la decisión de hacerlo. Debe entender que tiene un problema, que no está manejando bien su vida familiar, personal, emocional y sentimental de la manera adecuada. Eso no solo le hace daño a otros adultos sino también a los menores de edad que son sus hijos.

Entonces, ¿Le sugieres que busque algún tipo de ayuda?

Definitivamente que sí. Es importante que busque ayuda de un profesional o psicólogo, pero siempre y cuando esté convencido que no está haciendo las cosas bien y que quiere cambiar, sino de nada sirve. El hecho que cumpla económicamente es muy importante, pero no lo es todo. Lo que más necesita un niño es estabilidad emocional y este tipo de situaciones les da mucha inestabilidad a los niños. (L.Gamarra)





