La conductora Laura Borlini aseguró que el sonado romance entre Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda no tiene futuro, sobre todo porque a raíz del ampay que emitió ‘Magaly Teve, la firme’ originó que se rompiera el matrimonio de la presentadora de televisión con el futbolista Rodrigo Cuba.

“¿Si creo que lo de Melissa y Anthony tiene futuro? Mira... pienso que no va a funcionar porque lo que empieza mal, acaba mal. Ninguna relación sana se puede basar en una familia que se rompe”, declaró Borlini, quien anunció que dentro de poco anunciará un nuevo proyecto. “Estoy trabajando muchísimo en mi programa ‘Tu tesoro más grande, tu salud’, además, se vienen sorpresas así que estén atentos a mi cuenta de Instagram @LauraBorlini”, acotó.

¿Piensas que para Melissa fue un ‘vacilón’?

No creo que haya sido un vacilón, no sé si para este chico lo fue porque no lo conozco, pero en el caso de ella (Paredes) no creo que lo vio así, sino creo que se ilusionó y hasta se enganchó emocionalmente en su momento (con el bailarín). Sin embargo, ahora que pasó todo el escándalo (a raíz del ampay) debe estar destruida, a pesar de que quiere mostrar que está bien en sus redes.

¿Qué debería hacer?

No creo que ahora tenga ganas de tener una relación (con el bailarín), no lo creo, debe estar sufriendo y teniendo discusiones con su esposo. Lo ideal sería que se tome un tiempo, que esté sola y vea si quiere recuperar a su familia o si desea retomar la relación con este chico (Anthony).

Melissa compartió una historia en Instagram donde se le ve echada en la cama con su hija y Rodrigo, a quien acusó que la decepcionó e incluso anunció que lo denunciaría.... ¿Consideras que está bien que haga este tipo de publicaciones?

No veo sensato publicar cosas que dé lugar a mayor especulación, pero si ellos (Rodrigo y Melissa) quieren regresar... no somos quién para decir si están bien o mal. Cada pareja pasa por sus crisis y lo afronta de la manera mejor conveniente. Melissa no debió salir a declarar en medio de la tormenta, pienso que ella debería mantener silencio y no hacer publicaciones hasta que tenga las cosas claras. Si quieren recuperar la familia, bienvenido sea, pero... ¿Para qué mostrar algo donde hay tanta incertidumbre? Es muy difícil que todo vuelva a la normalidad, así que no quiera tapar el sol con un dedo. (L.Gamarra)