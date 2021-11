Laura Bozzo reapareció en la televisión peruana luego que se suspendiera la orden de aprehensión en su contra. La presentadora de TV ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y habló sobre el difícil momento que vivió. Además, agradeció el apoyo de algunas personas, entre ellas, Andrés Hurtado.

Durante la conversación que tuvo Laura Bozzo con Magaly Medina, la presentadora que radica en México tuvo palabras de agradecimiento al conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” y dijo que fue una de las personas que estuvo pendiente de ella todos los días.

“Uno conoce quién te quiere y quien no cuando estás abajo. Yo no tengo cómo pagarle a Andrés Hurtado. Andrés, te amo con el alma, estuviste pendiente de mí desde el primer día. Me mandaste todo tu amor y tu cariño, no hay palabras para decirte lo mucho que te amo y que te agradezco”, señaló Bozzo.

Laura Bozzo también habló sobre los difíciles momentos que vivió durante los últimos tres meses en clandestinidad. Asimismo, aseguró que sus abogados están buscando llegar a un acuerdo con las autoridades mexicanas para evitar un posible juicio.

Por otro lado, Laura Bozzo también aprovechó la oportunidad para contar los proyectos que pretende realizar al corto plazo, entre ellos una bioserie en la que contará todo lo que vivió mientras estuvo prófuga de la justicia.

“Estuve en la clandestinidad total, esto lo voy a contar en mi bioserie porque son tres meses que parece una película de terror... Estamos hablando con varias plataformas para cerrar en estos días”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza aconseja a Sheyla Rojas