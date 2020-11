Leonard León fue captado por un ‘rodriguista’ pasándola bien junto a una mujer y un amigo suyo en un bar de Pucallpa. El cantante, aparentemente disfrutaba del momento tomando algunas cervezas junto a la fémina, quien conversaba y sonreía hasta que este intentó robarle un beso, pero ella rápidamente reaccionó y volteó la cara dejándolo con las ganas.

Las imágenes compartidas en el Instagram de Rodrigo González, el periodista puso “el Leonard León de coqueto y cariñoso por Pucallpa”, pero tal parece que el plan no salió como esperaba para el cumbiambero, ya que en otro video se le vio recostado en la barra del bar, en aparente estado de ebriedad y solo, pues la mujer y su otro amigo ya no se encontraban en el lugar.

“Todo para terminar así. Recontra macerado este huambrillo”, dice ‘Peluchín’ en la otra historia que publicó.

Leonard León es captado tomando con misteriosa mujer en Pucallpa (Video: Instagram)

SIGUE CON JUICIO A KARLA TARAZONA

Leonard León continúa expresando su fastidio con las críticas que recibe por solicitar la reducción de la pensión que le paga a los hijos que tuvo con Karla Tarazona. Esta vez el cantante le envió un mensaje a sus críticos por su cuenta de Instagram.

Leonard León identifica a sus críticos como “las feministas”. El cantante asegura que este colectivo es el que critica la reducción de la pensión para sus hijos. “Cuando no las feministas opinando sin conocimiento alguno”, empieza el mensaje del cantante.

“No es que no quiera, sino que no puedo en este momento, eso se tiene que comprender. La vida que tengo ahora no es la misma que tenia hace ocho meses. Mis ingresos económicos cambiaron totalmente”, dijo hace unas semanas Leonard León.

El intérprete de “Mi dulce muñequita” considera que las críticas en su contra no tienen fundamento. “Por si no lo saben los dos padres tienen que aportar por igual”, agrega Leonard León en su publicación de Instagram.

En tanto, Karla Tarazona sostuvo que que no entiende cómo Leonard León la ha demandado para reducir la pensión de 3 mil a 600 soles para sus hijos, cuando ‘aún no se pone al día con lo que debe’.

“Me demanda y aún ni paga, pero todo lo dejo en manos de Dios y la justicia, yo me ‘rompo el lomo’ para darle lo mejor a mis hijos y asegurar su futuro”.

Leonard León demandó a Karla Tarazona - TROME (Video: Panamericana)