Leslie Moscoso se despidió de la pista de baile de “Reinas del show” tras no poder superar el puntaje hecho por la modelo venezolana Korina Rivadeneira. Tras el hecho, la integrante de “El Reventonazo de la Chola” habló con la prensa sobre lo sucedido.

En conversación con la prensa, Leslie Moscoso aseguró que se va satisfecha de “Reinas del show”, pues sabe que, semana a semana, sus shows fueron mejorando. Además, agradeció el apoyo recibido por la producción y sus seguidores.

“Así es la competencia. Yo estoy satisfecha con lo que he hecho en la pista, estoy contenta con el cariño del público, no hay mejor juez que el público. Estoy feliz y agradecida por la oportunidad, me llevo cosas lindas y le deseo a las chicas lo mejor del mundo”, declaró.

Asimismo, Leslie Moscoso también se pronunció sobre la decisión del jurado de eliminarla y no usar el salvavidas para que se pueda quedar en el programa por una semana más.

“Lo importante es que he demostrado que sí puedo, ha habido evolución en todo lo que he hecho, he dejado un lindo mensaje en la pista. Me voy tranquila, esto es así, es show, es competencia y hay que aceptarlo, no viene al caso decir si fue justo o no, simplemente ya está”, precisó.

Cabe señalar que esta fue la octava edición del reality de América TV conducido por Gisela Valcárcel y donde participan Belén Estévez, Morella Petrozzi, Santi Lesmes y Carlos Cacho como jurado.

VIDEO RECOMENDADO

Leslie Moscoso imita a Gisela Valcárcel en sus épocas de ‘Vedette’

Disfruta de la presentación de Leslie Moscoso imitando a Gisela Valcárcel en sus épocas de 'Vedette' interpretando "Máquina" de Lisette y "Candela" de Ángela Carrasco. (Fuente: América TV)