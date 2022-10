Leslie Shaw tuvo una peculiar respuesta al ser consultada por si ha bloqueado a sus exparejas de sus redes sociales. La interrogante surgió durante una secuencia del programa “América Hoy”, al que asistió para promocionar su nuevo tema “Castigo”, grabado junto al grupo uruguayo Marama.

Durante su participación en el programa, Leslie Shaw interpretó su nuevo tema y se animó a participar de una secuencia en la que tiene que responder algunas preguntas de las conductoras de espectáculos.

Una de las preguntas fue: “¿Es mito o verdad que es mejor tener bloqueado al ex de todas las redes sociales?”. La respuesta de Leslie Shaw no se hizo esperar y señaló que es solo un mito.

“No, ellos me han bloqueado a mí. Yo me fijo, soy re chismosa y me he dado cuenta. No los sigo, pero me meto a un Instagram falso y ahí veo, están todos feos, ya gordos, quedándose calvos”, respondió la cantante peruana.

Leslie Shaw estuvo en América Hoy

En otro momento de la entrevista, Leslie Shaw también fue consultada si invitaría a su boda a sus exparejas para que canten; sin embargo, la intérprete nacional tuvo una curiosa respuesta que provocó la risa de todos.

“No hay forma con lo horrible que cantan, horrible todos, no invitaría a ninguno y menos a que cante tampoco. Yo tengo repertorio de una hora ahí, qué más quieren”, señaló la cantante.

