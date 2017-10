Lorena Alvarez: Exesposa de Juan Mendoza acusó al economista de agresor [VIDEO]

Lorena Alvarez decidió salir al frente luego que Trome hiciera pública la denuncia por agresión física que entabló contra su expareja Juan Mendoza. La periodista de Latina se presentó en Punto Final y no solo relató el infierno que vivió, sino también presentó algunas pruebas en contra del economista.

Durante la entrevista con Mónica Delta, Lorena Alvarez no pudo evitar derramar algunas lágrimas mientras narraba algunas vivencias al lado de Juan Mendoza. "Yo estaba agotada, cansada. No podía más. Y para evitar la tentación de ver qué me escribía lo bloqueé de Whatsapp y las llamadas"

Ante esto, Lorena Alvarez decidió mostrar algunas pruebas que la ayuden a sostener su denuncia policial, pues Juan Mendoza en Panorama no solo negó haberla agredido sino también señaló que reaccionó mal al enterarse que la periodista tenía un affair con un trabajador del Consejo de Ministros.

Una de las pruebas que mostró Lorena Alvarez fue un audio y un email de parte de la exesposa de Juan Mendoza, Fabiola Sánchez. En el audio, se escucha cómo la mujer se solidariza con lo que le sucedió y revela que ella también pasó por lo mismo. Incluso acusa al economista de abusador.

"Hola Lorena, ¿cómo estas? Espero que oigas este mensaje que te estoy dejando. Mi nombre es Fabiola Sánchez Mendoza, estuve casada con Juan por siete años y juntos más de once años. Comunícate conmigo. Él es un abusador, siempre lo fue. Marcó mi vida. Yo tengo 44 años y no es una broma lo que te estoy diciendo ni un invento. Escríbeme, llámame", se escucha en el audio que presentó Lorena Alvarez,.

Exesposa de Juan Mendoza, pareja de Lorena Alvarez

En el parte policial al que Trome tuvo acceso, se lee cómo Juan Mendoza estuvo esperando a Lorena Alvarez en el departamento de la periodista. Cuando ella llegó, la jaló hasta la habitación donde la sacudió de los hombros.

Luego, según el documento policial, Juan Mendoza la cogió del cabello y la tiró al piso donde cayó de rodillas. Fue en ese momento que empezó a ahorcarla diciéndole: ‘Tú piensas que te estoy sacando la m... Tú no sabes que es sacarte la m... No me provoques, te estoy enseñando, así vas a aprender, te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero’.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.