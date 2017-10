Lorena Alvarez: Latina se solidariza con periodista por denuncia de agresión contra su pareja [VIDEO]

La respaldan. Después de que Trome informe sobre la denuncia de agresión física y daño psicológico que Lorena Alvarez entabló contra su pareja, el economista Juan Mendoza, Latina decidió pronunciarse al respecto.

Magaly Medina y Pedro Tenorio tuvieron palabras de apoyo para su compañera, y, en representación del canal, aplaudieron que Lorena Alvarez haya hecho la denuncia respectiva por la agresión física que sufrió.

"Aquí en Latina nos pronunciamos fuerte y claro contra la violencia cometida contra nuestra compañera Lorena Álvarez. Pero Lorena no lo pudo decir mejor", dijo el conductor de 90 Matinal Pedro Tenorio.

Magaly Medina leyó una de las frases que Lorena Álvarez dio en la entrevista a Trome. "'No me da vergüenza decirlo y haber puesto la denuncia. Creo que ninguna mujer puede callar cuando es víctima de una agresión'. Nunca mejor dicho Lorena. No a la violencia contra la mujer", dijo la conductora.

Lorena Alvarez y su denuncia de agresión

Así mismo, Medina manifestó que Lorena Alvarez es una mujer valiente por denunciar el hecho. Incluso, Magaly Medina indicó que este caso es un ejemplo de lo que las mujeres deben hacer ante una situación similar de agresión.

"Desde aquí nos solidarizamos con ella porque este es un caso que le puede pasar a cualquier mujer. La cuestión es que Lorena, siendo una conductora de televisión, una persona mediática, que todas las noches aparece dando la cara, dando las noticias, no tiene vergüenza. Fue a una comisaría y denunció una agresión de su pareja", dijo Magaly Medina.

"NUNCA IMAGINÉ QUE ALGO ASÍ PODRÍA PASARME"

En entrevista con Trome, Lorena Alvarez se mostró consternada al vivir una situación así. Pero es consciente que debe salir adelante por su hijo. Según la periodista, no se dejará amilanar y continuará con el proceso respectivo.

"Tengo que sacar fuerzas y continuar con mi vida, con mi rutina para salir adelante, porque la vida sigue y la verdad está de mi lado", manifestó Lorena Alvarez.



