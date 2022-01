La conductora Lorena Álvarez conversó con Trome y contó que se emocionó hasta las lágrimas luego que su pareja, el director Álvaro Sarria le pidió matrimonio al mismo estilo de ‘Romeo y Julieta’, además, añadió que no sueña con que tener la ‘boda del año’, sino con una ceremonia íntima, familiar y donde este rodeada de las personas que ama.

Lorena, te comprometiste con tu novio... ¡Felicidades!

Gracias. Fue un momento muy lindo, de verdad que no me lo esperaba porque estaba en mi cuarto (en una casa de playa) y (Álvaro) me llamó al balcón. Salí y él estaba abajo, así como Romeo y Julieta, pero sin drama y tragedia. Estaba mi mamá, su mamá, nuestros hijos y de pronto empezó a hablar. Me sorprendió con la pedida.

Tu respuesta fue un sí rotundo porque sin duda es el amor de tu vida y tienen mucho tiempo juntos...

Así es. Es el amor de mi vida, tenemos una linda relación y estamos seguros que va a perdurar en el tiempo, además, que queremos fortalecerla (la relación), es un paso más que damos, así como nos mudamos hace un año, ahora estamos viviendo la etapa del compromiso para casarnos y consolidar nuestra familia.

Digamos que todo se ha ido dando paso a paso en tu relación....

Sí. Todo ha sido paso a paso. No nos hemos saltado de ninguna etapa, hemos vivido toda, la de enamorados, convivientes, ahora comprometidos y nos vamos a casar. Con Álvaro nos conocemos desde hace muchísimos años, desde hace 17 años y vamos a cumplir tres años juntos.

¿Sueñas con tener la boda del año?

Quiero que sea una boda llena de nuestros seres queridos, es importante que sea una boda con las personas que nos ama, que nos quieren y que nos desean lo mejor, más no la pompa ni la pose ni el gasto, sino el sentimiento. Nos interesa estar rodeados de mucho amor, buena onda y buena vibra.

¿Ya tienen fecha para la boda?

Estamos en eso, pero será en el 2022. Será solo la boda civil porque yo ya me casé por religioso.

¿Te gustaría que sea una boda a orillas del mar?

En una casa, más íntimo, pero todavía no tenemos mayores detalles. Recién tengo un día de novia, sigo mirando mi anillo y me ilusiono. Me parece increíble tener un anillo en la mano, estar comprometida y casarme con el amor de mi vida.

De otro lado, ¿El lunes regresas a ‘90 Matinal’?

Sí. Regreso de novia. Pedro y yo seguimos juntos en la conducción. Vamos a tratar de darles mucha información y actualidad porque se viene un año electoral, así que queremos estar cerca de la gente.

Se especuló que estabas voceada para otro canal... ¿Era cierto?

No. Tengo contrato indefinido con Latina, seguimos juntos, este año cumplo 12 años en el canal, mi relación más larga es con Latina. Seguimos con proyectos nuevos, me encargaron el noticiero ‘90 Matinal’ en setiembre del año pasado y estamos muy contentos. Tenemos muchas expectativas de lo que venga, estamos creciendo, transformándonos no solo en un canal de televisión, sino en un medio multiplataforma. Preparándonos en cursos para ser mucho más digitales y no solo hacer televisión, sino contenido digital.