Lorena Alvarez: Pareja de la periodista fue despedido por denuncia de agresión [VIDEO]

Lo despiden. Luego que Trome hiciera pública la denuncia policial de Lorena Alvarez contra su pareja Juan Mendoza por agresión física, el diario Perú 21 decidió despedir al economista. Según se informó, el que hasta ahora era su columnista no se comunicó con el director del medio.

"El diario ha decidido prescindir de los servicios de Juan Mendoza mientras se esclarezca el caso. Al mismo tiempo, reitera su absoluta y completa defensa de la mujer, y condena cualquier acto de agresión", informa Perú 21 sobre la situación.

Lorena Alvarez habló con Trome y señaló que esta situación es lamentable y jamás pensó vivirla. Incluso, manifestó que su expareja intentó conciliar con ella, pero se negó porque no puede permitir que haya más casos de violencia.

"Todo lo que se dice en la denuncia sucedió, es verdad. No me da vergüenza decirlo y haber puesto la denuncia, creo que ninguna mujer se puede callar cuando es víctima de una agresión. Puse la denuncia y pasé por el médico legista. Me ratifico", declaró Lorena Alvarez.

Lorena Álvarez cuenta que economista Juan Mendoza la escupió e intentó ahorcarla. Dice que el denunciado quiso conciliar con ella, pero no aceptó porque 'no podemos permitir más violencia contra la mujer' denuncia a novio por agresión.

MUDO POR ACUSACIÓN

Trome intentó comunicarse con Juan Mendoza para conocer su versión tras la denuncia de Lorena Alvarez. Sin embargo, el economista no respondió los mensajes que se le enviaron por redes sociales. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre la situación.

LATINA SE PRONUNCIA

Durante el noticiero de 90 Matinal, Magaly Medina y Pedro Tenorio se pronunciaron sobre la denuncia de agresión de su compañera Lorena Alvarez. En representación de Latina, mostraron su apoyo a la periodista tras la lamentable situación.

"En Latina nos pronunciamos fuerte y claro contra el acto de violencia cometido a nuestra compañera Lorena Alvarez. En Latina admiramos tu valentía y te acompañaremos hasta el final.

#NoViolenciaContraLaMujer. Nos hacemos cargo, juntos", se lee en la web de Latina.

Lorena Alvarez y su denuncia de agresión

