La actriz Lucecita Ceballos celebra que su personaje ‘Dalila’ haya regresado a la sintonizada serie ‘Al fondo hay sitio’, tras varias semanas de ausencia, además, dijo que dará mucho que hablar en la producción peruana. “El lunes salió la reaparición de ‘Dalila’, quién está más fregada y ardida que nunca. Al inicio, parecía una mujer buena onda y dulce, pero poco a poco demostró que tenía un interés, cual era irse a las nuevas Lomas. ‘Dalila’ aparece en vista que ‘Joel’ (Erick Elera) y ‘Macarena’ (María Grazia Gamarra) se juntaron para hacer un dúo musical. Ha regresado molesta, celosa y con emociones encontradas a la serie. No sé lo que se vendrá más adelante, no tengo idea si mi personaje seguirá apareciendo en la serie, pero estoy feliz de vivir una experiencia tan linda y en una producción tan querida del Perú. Me fascina la actuación y ojalá la vida me siga dando oportunidades para desarrollarme en ella”, expresó Ceballos.

Se podría decir que ‘Dalila’ se las trae y parece que quiere hacer la vida de ‘cuadritos’ a ‘Joel’... ¿Cómo te sientes con el hecho que tu personaje tenga buena aceptación en la serie?

Feliz y agradecida con Dios por las lindas oportunidades que me dan para seguir trabajando en lo que disfruto. No sé qué más pasará con mi personaje, pero ha sido muy gratificante y emocionante vivir esta experiencia en ‘Al fondo hay sitio’. ‘Dalila’ ha hecho renegar a más de uno y era de esperarse por su forma de ser.

¿Te gustarías que tu personaje continúe el próximo año?

Claro que sí, si se da, sería maravilloso, así que vamos a ver qué pasa. Amo actuar y es un honor trabajar con grandes actores, tal como lo hay en el elenco de la serie.

¿Qué te ha comentado Erick Elera (‘Joel’) sobre tu regreso a la serie?

Erick tiene una linda energía, tal como todos en el elenco, así que es súper cómodo trabajar con todos porque hay un buen ambiente laboral.

Por cierto, ¿Viajarás a Colombia para pasar ‘Navidad’ y ‘Año Nuevo’?

No tengo planes definidos todavía, tengo algunos eventos y contratos. Tengo compromisos laborales que cumplir, así que lo más probable es que viaje en enero a mi tierra. Quiero ir a ver a mis padres un ratito y disfrutar unos días al lado de ellos, pero ‘Navidad’ lo pasaré con mi esposo y mis hijos en Lima.





TE PUEDE INTERESAR: