La actriz Lucecita Ceballos indicó que se está tomando un descanso en televisión, pero espera poder asumir nuevos retos laborales este año.

“He empezado el año con muchas ganas de trabajar, tengo demasiado entusiasmo que nunca se debe perder, siempre me he caracterizado por ser una persona positiva y así poder atraer cosas buenas”, manifestó Ceballos.

¿Qué proyectos tienes actualmente?

Estoy tranquila, dándome una pequeña pausa pues durante muchos años he estado trabajando de manera ininterrumpida, así que ahora estoy enfocada en mis activaciones y con mi programa de emprendedores de cable. Gracias a Dios que tengo trabajo, pero no un compromiso definido. No sé qué pasará este año, confío que se me abran nuevas puertas en lo laboral, estoy preparada para asumir cualquier tipo de reto, ya sea conducción o actuación. Siempre estaré a la expectativa de las ofertas.

¿Te han vuelto a llamar para grabar algún sketch de ‘JB en ATV’?

No. Las invitaciones siempre se han dado de manera insospechada, me avisan dos o tres días antes de las grabaciones. Hasta el momento, no he tenido conversaciones con ellos, pero estaría feliz si me llaman para grabar. Siempre he dicho y resaltado que son una familia muy linda. He pertenecido muchos años al elenco de Jorge Benavides, así que tengo buena vibra y predisposición de trabajar con ellos. Siempre es lindo reencontrarse con todo el equipo de JB, no está descartado y ya depende de la producción que me convoquen.

Por cierto, ¿Tienes pensado viajar a Colombia?

Está en mis planes viajar, pero aún tengo algunos compromisos laborales y creo que voy a espera un tiempito por la misma situación que atraviesa el país (por la coyuntura política).





SE LUCIÓ EN ‘AFHS’

Cabe mencionar que la actriz tuvo comentarios positivos con respecto a su participación en la serie ‘Al fondo hay sitio’, donde interpretó al personaje de ‘Dalila’.

“‘Dalila’ aparece en vista que ‘Joel’ (Erick Elera) y ‘Macarena’ (María Grazia Gamarra) se juntaron para hacer un dúo musical. Ha regresado molesta, celosa y con emociones encontradas a la serie. No sé lo que se vendrá más adelante, no tengo idea si mi personaje seguirá apareciendo en la serie, pero estoy feliz de vivir una experiencia tan linda y en una producción tan querida del Perú. Me fascina la actuación y ojalá la vida me siga dando oportunidades para desarrollarme en ella. Estoy feliz porque el público ha tenido bonitas palabras para mi personaje e incluso en las calles también me llaman ‘Dalila’. El cariño del público es la mejor retribución que podemos tener los actores”, expresó Ceballos semanas atrás.





















