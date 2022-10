Lucecita Ceballos nos abrió las puertas de su corazón para contarnos que su matrimonio con Rony Ríos, con quien lleva 26 años de relación, se ha ido desgastando en los últimos meses e incluso reconoció que han tenido una etapa tóxica como pareja, tal como escenas de celos y tener que rechazar alguna propuesta de actuación porque su esposo no quería que tenga contacto con otra persona, sin embargo, cuenta que actualmente no permitiría que nadie le prohíba algo, que el padre de sus hijos ha cambiado y que ahora le motiva para que actúe, además, que ambos están luchando para que la llama del amor no se apague.

De otro lado, indica que está feliz de interpretar a ‘Dalila’ en ‘Al fondo hay sitio’ y contó que muchos jóvenes le escriben para elogiarla por su rol actoral, pero también para lanzarle más de un piropo.

Lucecita, tu personaje de ‘Dalila’ está dando que hablar en ‘Al fondo hay sitio’...

‘Dalila’ se las trae y yo estoy feliz de formar parte de un elenco tan prestigioso a nivel actoral. Nunca imaginé estar en la serie más vista y querida del país. Es un sueño hecho realidad.

¿Qué parecido tienes con ‘Dalila’ en la vida real?

La parte sensual, que soy de armas tomar y que soy muy apasionada en el aspecto laboral, pero también cuando se enamora.

¿Los ‘chibolos’ te dicen algo por las calles a raíz de tu ingreso a la serie?

No soy de salir mucho a la calle, pero me escriben cosas por redes. Me dicen: ‘Envidio a Joel’, ‘Qué suerte que tiene’, ‘Quién no quisiera una Dalila en su vida’. Me siento halagada porque ‘Dalila’ es considerada una bomba sexy’.

¿Tú te consideras una bomba sexy?

Eso corresponde que lo diga el público, pero yo me siento una mujer segura de mí misma y que ha aprendido muchas cosas a lo largo de su vida.

En la serie eres la madurita sexy que tiene un romance con ‘Joel’ (Erick Elera), a quien le llevas algunos años, pero en la vida real... ¿Aceptarías que uno de tus hijos esté con una mujer mayor?

Nunca he tenido problemas con las chicas de mis hijos, que son grandes como ‘Joel’, pero nunca me ha tocado enterarme que salen con alguien mayor. Siempre he dicho que para el amor no hay edad, estoy casada con un hombre que me lleva 15 años, así que no soy la indicada para hablar de la diferencia de edad. Es relativo, depende mucho de la madurez y vivencia.

¿Te consideras una mamá sobreprotectora?

Nunca me he metido en ninguna de las relaciones de mis hijos, me han presentado chicas, me han caído bien y hasta he llegado al punto de llorar cuando terminó con una de ellas.

¿Qué te ha dicho tu esposo sobre las escenas de ‘piquitos’ con ‘Joel’ (Erick Elera)?

Es la primera vez que me doy un pico o beso (en ficción). No le pregunté nada a mi esposo, acepté pasar el casting imaginándome que podría pasar la situación. Ya no es momento de estar con niñerías o tonterías. Además, mi esposo el año pasado me dijo: ‘Si te llega una propuesta donde tengas que involucrarte con alguien, no me importa, hazlo nomás’.

¿Se opuso antes?

Sí. Hace años se opuso a una serie donde iba a tener una relación con alguien: Me dijo: ‘No lo soportaría’.

Ahora, ¿Ve las escenas con ‘Joel’ o prefiere no ver la serie?

Me ha comentado que le gusta mi participación, pero me dice: ‘¿Cuántos besos más habrá?’, pero lo dice a manera de broma. Confía en mí y no es celoso.

A estas alturas de tu vida, ¿No aguantarías que te prohíban algo?

No hay forma que esté haciéndole caso a alguien o dejando de hacer algo porque me lo imponen.

Años atrás cediste a lo que te decía tu esposo...

Claro. En mis primeros años de casada hacía lo que él decía y no hacía lo que no le gustaba. Ojo, no lo digo muy orgullosa, pero evitaba tener problemas. Ahora, pienso en mí y en lo que me hará crecer como profesional. Aprendí a valorarme, quererme y darme mi lugar.

¿Has tenido momentos tóxicos en tu relación?

Bastante. He tenido momentos muy tóxicos, de parte de él y mía. Había muchísimos celos, cositas ofensivas y momentos incómodos. A raíz de eso, es que me separé por un tiempo (hace seis años) y luego regresamos. Estamos tratando de nivelarnos de nuevo, porque cuando hay una fractura en la relación, es difícil que vuelva a convertirse en perfecta.

¿Le has perdonado una infidelidad durante estos 26 años?

No.

Entonces, ¿Actualmente están pasando por una crisis de pareja?

La crisis lo hemos superado, pero tampoco estamos de manera óptima. Nos amamos, pero él trabaja lejos y no nos vemos.

¿No se te pasa por la cabeza la frase: ‘¿Amor de lejos, felices los cuatro’?

No me pongo a pensar en eso. Lo que tiene que pasar, pasará, así la mujer esté pegada 24/7 del hombre. No me preocupo ni me estreso antes de tiempo. Ya depende de él, pero en ningún momento me ha dicho que quiere que esto se termine ni yo tampoco, así que veremos hasta donde llegamos.

Quizá les hace falta una luna de miel...

De repente, podría ser, que alguien le dé la idea (risas). El divorcio no está en mis planes.

Si estuvieras soltera, ¿Estarías con un chibolo?

¿Colágeno? Yo tomo mi hidrolizado (risas), no sé si más adelante (esté soltera), pero por ahora estoy con el hidrolizado. Es difícil pensar en que me voy a divorciar porque todavía no hay planes de eso, pero considero que el amor es repentino, una no sabe dónde lo va a encontrar, pero si me separo... no estaría en búsqueda del amor.

Por cierto, ¿Algún futbolista te ha escrito para cortejarte?

Me han escrito, pero no daré nombres. Nunca me han faltado el respeto, solo me han saludado y de ahí no pasó nada más.





