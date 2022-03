La actriz Lucecita Ceballos contó que sus fans le siguen insistiendo para que se cree una cuenta de ‘Onlyfans’, sin embargo, resaltó que no es la imagen que busca trasmitir ni el contenido que quiere generar a través de las redes.

“Conmigo no va lo del ‘Onlyfans’, yo estoy contenta con el contenido que genero en las redes y cual tienen cierta sensualidad, pero lo demás está descartado. Sigo manteniendo mi posición, porque no me sentiría cómoda (mostrando más de la cuenta), priorizo mi paz mental y emocional. Eso es más importante. Hay personas que me siguen escribiendo para saber cuándo voy a abrir mi cuenta, pero les digo que nunca. Yo me manejo de la forma que me siento mejor y no voy a cambiar ni estar motivada porque gane más u otro tipo de factores que no van a significar un bienestar emocional. Para mí, la paz no tiene precio. Cada una sabrá con lo que se siente feliz, gracias a Dios estoy con bastante trabajo. Marco distancia con la plataforma, más no con nadie en especial ni con una chica específicamente. Así fuera soltera y no tendría hijos, no aceptaría tener ‘Onlyfans’”, declaró Lucecita.

Por cierto, Fátima Segovia anunció su retiro de ‘JB en ATV’ pues quiere dedicarse de lleno al ‘Onlyfans’... ¿Te parece bien?

No me creo consejera de nadie. Cada una toma sus decisiones conforme a sus objetivos, a lo que quiere en la vida y lo que le hace feliz. Cada uno debe respetar las decisiones de los demás, independientemente que estemos de acuerdo o no. Si ella ha decidido continuar en esa plataforma, se siente bien, cree que le va súper mejor y está priorizando otros aspectos, pues... no tengo nada que decir. No quisiera dirigirme a ella para aconsejarle algo. Las últimas veces que grabé para el programa (‘JB en ATV’), no hemos coincidido en las grabaciones, no nos hemos cruzado en los últimos tiempos.

Estuviste grabando para ‘JB en ATV’... ¿Volverás?

Tuve apariciones para la secuencia de ‘La escuelita’, pero se ha dejado de hacer el sketch en el programa. Yo siempre estaré abierta a la posibilidad de seguir trabajando con el elenco pues me siento parte de la familia del programa. Gracias a Dios que he tenido buenos comentarios con respecto al retorno que tuve en el programa y eso me halaga. El cariño, aprecio y respeto que siento hacia la familia de JB no tiene caducidad.

¿Qué otros proyectos tienes?

Recibí una propuesta para formar parte de un videoclip que se grabará en otro país, un video para un cantante que sacará una nueva producción. El viaje se daría los primeros días de abril, así que sigo avanzando, con fe y sin parar.





