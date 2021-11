Lucecita Ceballos contó que lleva 26 años junto a su esposo Rony Ríos y que uno de sus secretos es la tolerancia, pero sobre todo no exponer a su familia en redes sociales, además, dijo que lamenta que los matrimonios se terminen, tal como es el caso de Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba.

Lucecita, desde hace dos semanas viene dando que hablar la separación de Melissa con Rodrigo, sin embargo, tú llevas un matrimonio de muchos años...

Me apena muchísimo cada vez que me entero que un matrimonio se ha terminado, sobre todo porque (Melissa y Rodrigo) no llevaban mucho tiempo juntos y eso me hace pensar que la gente se casa por mucha emoción, más no por amor. Eso es el primer error.

¿Cuánto tiempo tienes con tu esposo?

Estoy con él desde los 17 años, han pasado 26 años desde que estamos juntos, 24 de casados y sospecho que será muchos más años juntos.

¿Cuál es el secreto para tener un matrimonio tan sólido?

Hay que consolidar muchas cosas tal como la tolerancia, que tiene que ver en el éxito de una relación. La convivencia y matrimonio no es fácil. Es inevitable que haya discusiones o momentos incómodos. He tenido mis altibajos, no puedo decir que mi matrimonio ha sido perfecto toda la vida, pero el éxito radica en tolerarse mutuamente y exista mucho diálogo. Otra cosa que evito es exponer mi relación en redes sociales pues la sobreexposición juega en contra muchas veces. Hay parejas que quieren aparentar ante la sociedad que están bien pero no es así. Yo no necesito exponer mi relación en redes, estoy casada y soy feliz.

¿Qué te parece las confrontaciones que están teniendo Melissa y Rodrigo?

Me parece de mal gusto estar sacándose los trapitos sucios en luz pública, todo debe quedarse en lo privado, me parece innecesario. Todos los matrimonios tenemos problemas, pero creo que debería dar una madurez para resolverlo de buena manera y si se van a divorciar que sea sin exponer el tema y sin dañar a los hijos.

Por cierto, acabas de estrenar un nuevo programa...

Así es. Estoy feliz porque regresé a la conducción desde hace 10 días, ahora conduciendo un programa en ‘Pyme TV, se llama ‘Cómprale al Perú’ y agradezco la confianza de todos los emprendedores.





