La guapa Lucecita Ceballos no descartó la posibilidad de abrir su cuenta de ‘Onlyfans’ a pedido de sus fans, sin embargo, resaltó que su contenido sería más sutil a diferencia de otras chicas del espectáculo. “Me he podido dar cuenta que hay buenas reacciones con cada foto o video que subo. Lo hago con muchísimo cariño, siempre pensando que le guste a la gente mi contenido, son fotos sugerentes o un poco sugestivas, pero nada de desnudos ni cosas que vayan al extremo. La gente me pide reiteradamente el tema del ‘Onlyfans’ pero aún no me he decidido. Tendría que ver los pros y contra de esta red social, vamos a ver qué pasa, no lo descarto, lo estoy evaluando”, sostuvo la bella colombiana.

¿Por qué no te animas aún?

No lo hago por el hecho que mi esposo o mis hijos me reprochen o juzguen porque tenemos muchísima confianza como familia. Finalmente, ya se acostumbraron a mi carrera hace mucho tiempo, a lo que significa estar en el medio y la decisión la tomo yo.

Además, cada quien decide hasta dónde mostrar en ‘Onlyfans’...

Cada una tiene su estilo en cuanto fotos y videos. Yo tengo límites, si tendría mi plataforma sería sin perder mi estilo, cordura y sin necesidad de llegar a cosas extremas. Llevaría la red con mucha responsabilidad.

Por cierto, ¿hay planes de regresar a Perú?

Obvio. Sigo en Colombia con mi familia y recuperando los momentos juntos porque estuve muchos años alejados de los míos, pero extraño muchísimo Perú, que es mi segunda patria y lugar que quiero tanto. Mis planes son regresar, pero aún no tengo fecha decidida. Tengo algunas propuestas laborales con respecto a conducción y estoy esperando llegar a un buen acuerdo. De darse (los proyectos) estaría pronto por Perú.





