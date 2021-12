A pesar que sus miles de seguidores le han pedido que se cree una cuenta de ‘Onlyfans’, Lucecita Ceballos descartó la posibilidad de hacerlo porque resaltó que es una señora con todas las letras y que no se sentiría cómoda mostrando más de la cuenta. Además, lamenta que ciertas figuras del espectáculo estén dispuestas a desnudarse a cambio de dinero.

Lucecita, ¿Te animarás a ingresar a ‘Onlyfans’?

No. Está descartadísimo nada que ver con eso. Cuando dije que iba a pensarlo (la posibilidad de crearse una cuenta) era porque no estaba muy consciente lo que implica la plataforma. Sin embargo, no estoy dispuesta ni me sentiría cómoda mostrando algo más de lo que ya está en mis redes sociales. Más de eso... no pienso mostrar por más plata que gane, no es lo mío. Lo máximo que van a poder ver de mí son fotos en bikini o en la playa. Además, yo soy una señora en todo el sentido de la palabra.

Me imagino que la tentación debe existir pues muchas figuras del espectáculo trabajan con ‘Onlyfans’ y comentan que se gana muy bien...

Tengo mis límites, no perdería mi tranquilad por más dinero que se pueda ganar con ese tipo de contenido. Gracias a Dios que trabajo no me falta, estoy conduciendo dos programas, una en ‘Pyme TV’ y otro en ‘Viva TV’. Gracias a Dios que tengo eventos y no me puedo quejar por trabajo. No será las ganancias como ‘Onlyfans’, pero es el trabajo que me gusta y me siento cómoda.

Entonces, ¿Marcas distancia con las chicas que están en ‘Onlyfans’?

Quienes han apostado por eso es porque se sienten como pez en el agua, pero se respeta. Sin embargo, no solo se ha convertido en una red para compartir cosas sensuales sino hasta pornográficos. Es una red para promover y mostrar algo pornográfico. Incluso hasta hacen competencia de quién hace contenido más fuerte, no tengo nada en contra de eso, pero no va conmigo.

¿Le sugieres a las chicas que se midan con el contenido que muestran?

Sucede que no son niñas, si fueran adolescentes... claro que tendría un consejo para ellas, pero ya son mujeres maduras, hechas derechas y saben o que hacen. Antes de tomar una decisión, analizan las consecuencias que pueden tener. Inocentes no son como para aconsejarlas, cada uno sabe a qué se mete y qué puede pasar más adelante, pero yo no lo haría por nada del mundo. Cada persona es libre de tomar sus decisiones, felizmente hay libertad para escoger lo que es mejor para una, pero no hay nada como la paz y tranquilidad. Eso no tiene precio.





